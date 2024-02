Sondage : 83% des Français favorables à la création de plus de places de prison

Selon un sondage mené par l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce jeudi 29 février, 83% des Français sont favorables à la création de plus de places de prison.

Une solution à la surpopulation carcérale ? Un sondage établi par l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le Journal du Dimanche, publié ce jeudi 29 février, met en avant que plus de 8 Français sur 10 sont favorables à la création de plus de places de prison.

Concrètement, à la question «Faut-il construire plus de places de prison ?», 83% des sondés ont ainsi répondu «oui», lorsque 17% ont répondu «non». À noter que les personnes interrogées ont, plus précisément, été invitées à donner leur avis sur une création de nouvelles places dans les prisons existantes.

Le résultat global est par ailleurs exactement le même que celui observé en mars 2022, lors d'un précédent sondage sur la question.

Alors que la France fait face à une augmentation du nombre de personnes incarcérées et à un manque de place dans ses prisons, le sujet secoue régulièrement l'actualité.

En janvier dernier, le ministère de la Justice avait d'ailleurs indiqué que les prisons hexagonales comptaient 75.897 détenus au 1ᵉʳ janvier 2024, soit 5,2% de plus que l’année précédente pour un taux d’occupation de 148,5%. Le manque de place se fait donc cruellement sentir.

Dans le détail de ce sondage, les femmes se montrent légèrement plus en faveur (84%) que les hommes (82%) à la création de nouvelles places de prison dans les établissements pénitentiaires français. Un chiffre qui peut s'expliquer par le besoin de sécurité recherché par les Françaises. En effet, selon un sondage CSA de janvier dernier, 25% des femmes se disent préoccupées par l’insécurité en France.

Autre enseignement, les sondés les plus jeunes (moins de 35 ans) sont les moins favorables à une augmentation du nombre de places en prison mais restent 76% à répondre par l’affirmative. C’est tout de même dix points de moins que les catégories des 35-49 ans, des 50 ans et plus et des 65 ans et plus.

Du point de vue socioéconomique, les CSP+ (84%) et les inactifs (85%) interrogés lors de cette étude se montrent plus enclins à la création de nouvelles places de prison que les CSP- (80%).

très forte adhésion des sondés proches de la majorité

Politiquement, les sondés se revendiquant des partis appartenant à l'alliance de la Nupes sont moins favorables à une augmentation du nombre de places de prison que ceux des partis de droite.

Par exemple, les personnes proches du Parti socialiste sont 83% à être favorables à ces créations, contre 71% de celles proches de la France insoumise, et seulement 64% pour les sondés proches d'Europe Écologie-Les Verts.

Bien que le Rassemblement national porte un programme de fermeté judiciaire, ses sympathisants (84%) sont moins nombreux à souhaiter la mise en place de nouveaux espaces dans les prisons que ceux des Républicains qui atteignent 94% d'avis positifs.

Il convient enfin de souligner que les sondés proches de la majorité présidentielle et de son parti Renaissance sont également plus nombreux (92%) que ceux du RN à se dire favorables à une augmentation du nombre de places de prison.

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, les 27 et 28 février, auprès d’un échantillon représentatif de 1.014 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.