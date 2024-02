Transavia : voici combien il faudra payer pour ses bagages en cabine à partir du mois d'avril

Fer de lance du développement d’Air France-KLM, Transavia aborde l’année 2024 avec beaucoup de changements, le premier concernant les bagages de cabine. Ces derniers vont devenir payants dès le 3 avril prochain. Une politique déjà appliquée par d’autres compagnies aériennes à bas coûts.

Partir en voyage avec Transavia va coûter un peu plus cher dès le 3 avril prochain. En effet, la compagnie aérienne a décidé de faire payer le droit d’emporter des bagages avec soi sur ses lignes, et les bagages en cabine vont coûter au moins 15 euros. «Le montant variera en fonction de la destination choisie et de la date de réservation», a indiqué Transavia.

Attention par ailleurs, les bagages ne devront pas excéder 55x35x25cm et 10 kg. Le cas échéant, le client devra s’acquitter du tarif d’une valise en soute, qui était jusqu’ici le seul bagage payant en sus du tarif de base du billet.

Un mouvement général

À travers cette nouveauté, Transavia veut s’aligner sur d’autres compagnies aériennes à bas coûts qui appliquent déjà cette politique. Désormais, le billet d’avion ne donnera droit que d’emporter un «bagage à main» de petite taille pouvant se glisser sous le siège, a précisé la compagnie aérienne à l’AFP.

En parallèle, les clients ayant choisi le tarif «MAX», plus flexible, mais aussi plus cher, «continueront de pouvoir voyager avec un bagage à main (40x30x20cm), un grand bagage cabine (55x35x25cm) et de bénéficier de l’embarquement prioritaire», selon Transavia.

Outre le paiement des bagages en cabine, Transavia souhaite renforcer sa flotte dans l’Hexagone d’ici à la fin de l’année 2024. La compagnie aérienne vise en effet 81 appareils basés en France.

À l’international, Transavia a étendu son réseau ces dernières années, de Dubaï au Cap-Vert en passant par Louxor (Egypte) et Rovaniemi (Finlande), mais aussi en France, avec plus de 200 liaisons au total.