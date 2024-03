Voici les 5 régions viticoles les plus belles de France

La France est bien connue pour ses vignobles plantés à travers les siècles sur les coteaux fertiles du bordelais, de la Bourgogne, de la Provence, ou encore de la Loire. Voici les cinq plus belles régions viticoles de France.

Certains diront que la beauté d’un vignoble est un critère bien subjectif. Mais plusieurs d’entre eux provoquent bien souvent l’admiration toute particulière des amateurs de vin et des touristes. Voici les cinq plus belles régions viticoles de France.

La Corse

© Pascal Pochard-Casa Bianca / AFP

Au-delà de ses plages, la Corse possède une région viticole magnifique, aménagée par les Grecs au VIe siècle avant JC. Le vignoble s'étend aujourd’hui tout autour du littoral de l’île, sur une surface de 5.782 hectares, d’après les chiffres de 2021 et les vins sont répartis en neuf AOC et une IGP. On trouve des vignes dans les secteurs de Porto-Vecchio, Figari, Sartène, Ajaccio, Calvi, et les coteaux du cap Corse, sans oublier le célèbre village de Patrimonio du Golfe de Saint-Florent. Patrimonio représente l’appellation de vin corse la plus connue internationalement.

L'Alsace

© pkazmierczak / Adobe



L’Alsace est bien connue pour sa route des vins, jalonnée de charmants villages médiévaux et de maisons à colombages, dont on penserait presque que ce sont des décors provisoires. Le vignoble alsacien, bordé par les Vosges à l’ouest et les champs agricoles à l’est, s’étendent de la région de Strasbourg, au nord de Mulhouse, en passant par la jolie ville de Colmar, aussi appelée la Petite Venise de l’Alsace. À l’occasion de votre visite, vous pourrez goûter aux différents vins blancs si caractéristiques de la région : le riesling, le gewurztraminer ou encore le sylvaner. Mais les experts invite également à se pencher sur les rouges.

La Bourgogne

© barmalini / Adobe

Les vignes de Bourgogne valent le détour. Avec ses très célèbres crus, telles les côtes de Nuits, côtes de Beaune et le chablis, la Bourgogne offre un panorama sans comparaison aux visiteurs. Les villages médiévaux ont certainement autant de charme que les caves. Parmi les visites incontournables, n’oubliez pas les Hospices de Beaune, avec son remarquable toit aux tuiles multicolores, la cathédrale ou encore le château des ducs de Bourgogne à Dijon.

La Vallée de la Loire

© Thierry Ryo / Adobe

On parle parfois moins des vins du Val de Loire qui recèlent pourtant de vraies pépites. La terre calcaire et le climat doux des environs de Saumur, Tours, Angers et Nantes, offre un terroir particulièrement propice pour la vigne. Bien-sûr, la visite des vignobles sera l’occasion de visiter les châteaux de la Loire, souvent entourés par les vignes, comme à Blois, Amboise ou Chinon. Vous pourrez ainsi allier la dégustation de vin blancs ou rouges avec une visite des châteaux renaissance ou médiévaux de la région.

Le Bordelais

© Eric Cowez / Adobe

Le bordelais est certainement un grand classique, mais il rivalise de beauté grâce à son relief et à ses propriétés. Si vous connaissez déjà bien la région de Bordeaux, vous pouvez facilement varier votre secteur de visite, en vous rendant sur la Rive Droite de la Dordogne, aux environs de Libourne, ou dans l’Entre-deux-Mers, situé entre la Garonne et la Dordogne. Le climat doux de la région bordelaise est appréciable en hiver et au printemps et très propice pour les balades. Parmi les grands domaines à visiter, n’hésitez pas à vous rendre au Château Smith Haut Laffite, visité par le roi Charles III en septembre 2023, ou encore le domaine Petrus, sur les côtes de Pomerol, en face de Pauillac.