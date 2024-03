Météo : jusqu'à quand le mauvais temps va-t-il durer ?

Le mauvais temps règne sur l'Hexagone depuis quelques jours. Ciel grisonnant, rafales de vent et averses perdurent en cette fin d'hiver, mais la situation devrait évoluer en fin de semaine prochaine, selon les prévisions de Météo-France.

Le beau temps se fait attendre. À moins d'un mois de l'équinoxe de printemps, moment où le soleil traverse le plan équatorial terrestre pour changer d'hémisphère, marquant le début des beaux jours, la grisaille et la pluie perdurent.

Ce dimanche, seul le littoral ouest aura droit à un peu de soleil, mais toujours voilé. Les habitants de Cherbourg, Bordeaux ou encore La Rochelle pourront apercevoir quelques éclaircies dans l'après-midi, avant que le ciel ne se dégage complètement dans la soirée.

Les jours de la semaine prochaine alterneront entre ensoleillement, temps nuageux et éclaircies. Lundi, Hauts-de-France, Ile-de-France, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté et toute la partie sud-est du pays seront sous un soleil parfois timide pour certaines régions. Le reste du pays et l'est en particulier, connaîtront une journée nuageuse avec des températures allant de 6 à 9 °C.

Retour de beau temps de courte durée

Ce n'est qu'à partir de mercredi que l'on connaîtra un retour du beau temps généralisé sur la quasi-totalité du pays, malgré des températures plus basses qu'en début de semaine. On peut attendre 6 °C à Paris, 4 °C à Bourges et 2 °C à Limoges.

La journée de jeudi sera, elle aussi, caractérisée par un temps ensoleillé, parfois légèrement couvert de nuages, mais avec des températures toujours assez basses. Il faudra cependant prendre son mal en patience pour voir le retour définitif d'un ciel bleu et dégagé. En effet, seul le nord-est de la France y aura droit à partir de vendredi, selon le service météorologique.