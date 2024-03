Voici les 5 pays où la dette publique par habitant est la plus élevée

La dette publique correspond à l'ensemble des engagements financiers pris sous forme d'emprunts par l'État, les collectivités publiques et les organismes qui en dépendent directement. Voici les cinq pays où elle est la plus élevée par habitant.

La définition de la dette publique recouvre l’ensemble des emprunts contractés par les administrations publiques : État, organismes d'administration centrale, collectivités locales et administrations de Sécurité sociale. Si les finances publiques françaises ont souvent fait l’objet de vives critiques, certains pays du monde ont un bilan bien plus négatif.

La dette publique du Japon a atteint 9,2 trillions de dollars, soit 266 % du PIB, le chiffre le plus élevé parmi les grandes économies. Avec une dette publique par habitant de 102.503 dollars (94.808 euros), le pays du soleil Levant se classe en première position.

«L'une des causes de ce problème est la démographie du Japon. Sa population a une durée de vie très longue, ce qui augmente les coûts de la Sécurité sociale et des soins de santé publics», a déclaré Takeshi Tashiro, économiste au Peterson Institute for International Economics.

4e place pour la France

La seconde marche du podium est occupée par Singapour. Entre 1991 et 2022, le budget de la dette a varié entre 25,5 milliards et 571,9 milliards d'euros. L’année 2022 a été l’année de tous les records puisque le pays d’Asie s’est rapproché du Japon avec 97.852 dollars (90.506 euros). Le podium est complété par le Qatar avec 77.278 dollars (71.477 euros).

La dette publique française a atteint 3.013 milliards d'euros le 31 mars 2023, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Cette dette s'élève ainsi à 112,5% du PIB, près d'un point de pourcentage de plus qu'à la fin 2022. La dette publique par habitant fait de la France une mauvaise élève puisqu’elle se classe 4ᵉ de ce classement avec 60.790 dollars (56.226 euros).

Le Top 5 est logiquement complété par un autre pays européen : la Grèce avec 50.562 dollars (46.766 euros). Treize ans après avoir été incapable de rembourser sa dette et dû accepter trois plans de sauvetage successifs, assortis de purges budgétaires brutales, le pays commence à sortir la tête de l'eau.