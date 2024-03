Procès du déraillement du TGV Est : quels sont les accidents ferroviaires les plus graves de ces dernières années en France ?

Ce lundi s'ouvre le procès du déraillement du TGV Est survenu en 2015 et ayant couté la vie à 11 personnes. En France, cet événement n'est malheureusement pas une exception. Quels sont alors les accidents ferroviaires les plus graves de ces dernières années dans le pays ?

En 2015, 11 personnes décédaient d'un grave accident ferroviaire, lors d'un essai d'une rame du TGV Est. Les causes de l'accident ont rapidement été identifiées et ont souligné l'évidence d'un mauvais dosage de vitesse et de freinage.

Alors que le procès concernant ce déraillement s'ouvre ce lundi au tribunal judiciaire de Paris, l'affaire fait écho à des événements similaires survenus en France.

Le point sur les accidents ferroviaires les plus graves de ces dernières années dans le pays.

2017 : passage à niveau de Millas

Le 14 décembre 2017, un car scolaire qui s'était engagé sur un passage à niveau à Millas, dans les Pyrénées-Orientales, est violemment percuté par un TER.

Six enfants, âgés de 11 à 13 ans meurent dans l'accident, 17 autres sont blessés, dont huit grièvement. La conductrice est condamnée en novembre 2022 à cinq ans de prison, dont quatre avec sursis, pour homicides et blessures involontaires.

2013 : catastrophe de Brétigny

Le 12 juillet 2013, un train Intercités de la ligne Paris-Limoges déraille au niveau de la gare de Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne, faisant sept morts et des dizaines de blessés. Ce déraillement est causé par le pivotement d'une éclisse, sorte de grosse agrafe joignant deux rails.

En octobre 2022, la SNCF est reconnue coupable d'homicides et blessures involontaires par le tribunal d'Évry qui souligne une «conjonction de négligences fatale» ayant mené à la catastrophe. L'entreprise n'a pas fait appel de cette décision.

2008 : collision d'Allinges

Le 2 juin 2008, un train régional assurant la liaison entre Évian-les-Bains et Genève percute un car scolaire sur un passage à niveau à Allinges en Haute-Savoie, tuant sept collégiens et faisant 25 blessés.

En juin 2013, la SNCF et Réseau ferré de France sont condamnés pour la dangerosité de ce passage à niveau qui sera supprimé en 2015.

2006 : collision de Zoufftgen

Le 11 octobre 2006, la collision de deux trains à Zoufftgen en Moselle fait six morts et 23 blessés. Quatre cheminots avaient autorisé le passage d'un train de voyageurs depuis le Luxembourg alors qu'un convoi de fret venant de France roulait déjà sur la voie.

Reconnus coupables, les quatre employés luxembourgeois sont condamnés en 2009 à des peines de prison ferme ou avec sursis. Ces peines ont ensuite été réduites par la cour d'appel du Luxembourg en 2011.

2002 : incendie d'un wagon-lit à Nancy

Le 6 novembre 2002, un incendie dans un wagon-lit d'un train de la compagnie allemande Deutsche Bahn reliant Paris à Munich fait 12 morts près de la gare de Nancy. En 2012, la Deutsche Bahn et le steward responsable du wagon-lit sont condamnés par la cour d'appel de Nancy.

1988 : catastrophe en gare de Lyon

La catastrophe ferroviaire la plus meurtrière de ces cinquante dernières années remonte au 27 juin 1988, avec la collision d'un train de banlieue, privé de frein, et d'un autre stationnant dans la partie souterraine de la gare de Lyon à Paris.

L'accident, qui a fait 56 morts, est dû à une série d'erreurs, défaillances, mauvaises conceptions et lourdeurs de procédures. En 1993, seuls le conducteur du train sans frein et un contrôleur sont condamnés en appel à des peines de prison avec sursis. La justice reconnaît «un enchaînement de circonstances» aggravé par un mauvais système de communications. Mais la SNCF n'est pas condamnée.

Bien avant cela, l'accident ferroviaire le plus meurtrier en France date du 12 décembre 1917 avec le déraillement d'un convoi de soldats permissionnaires en gare de Saint-Michel-de-Maurienne, en Savoie, qui coûta la vie à 435 personnes.