Trafic de drogue à Nîmes : les parents d'élèves inquiets face à une situation qui touche des écoles

À Nîmes, le trafic de drogue sévit depuis plusieurs années dans un des quartiers de la ville, perturbant les écoles et laissant la population dans un climat d'insécurité malgré les efforts des autorités.

Dans un quartier de Nîmes, la recrudescence du trafic de drogue depuis des années a bouleversé la vie des habitants. Parmi les conséquences de ces actes, le sentiment d'insécurité a largement augmenté près des écoles concernées.

Les parents d'élèves témoignent de leur angoisse croissante face à la situation. «On voit le changement et on en a peur, moi j’ai peur pour mes enfants», a confié Ramzi Hassan, président du comité de quartier du Chemin-bas d'Avignon, à CNEWS.

«À ce jour, on est dans l'incertitude de circuler en voiture sereinement dans le quartier. Ça peut tirer le matin comme ça peut tirer l'après-midi, donc ça fait très peur. On est abandonné par le gouvernement et par les représentants de l'État», a-t-il poursuivi.

les forces de l'ordre démunies

Face à ce fléau, les forces de l'ordre se retrouvent démunies. «Les équipes changent, on a beau interpeller les dealers, le lendemain il y en a d'autres à leur place», a déploré un Rémy Alonzo, secrétaire départemental du Gard.

«C'est un éternel recommencement pour mes collègues. On demande un renfort conséquent d'effectif : 50 fonctionnaires sur la voie publique et une trentaine en investigation pour pouvoir mettre un terme au trafic de stupéfiants dans la ville de Nîmes», a-t-il insisté.

Dans un geste de solidarité, plusieurs écoles de Nîmes affichent leur soutien sur des banderoles, appelant à l'aide pour leur quartier en détresse.

«SOS quartier en détresse, solidarité !», peut-on lire, illustrant l'unité face à ce fléau qui gangrène leur quotidien.