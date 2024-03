Européennes 2024 : Jean Lassalle prend la tête de «l'Alliance rurale», la liste des chasseurs

L’ancien député et deux fois candidat à la présidentielle Jean Lassalle conduira la liste «Alliance rurale» aux élections européennes, aux côtés du patron de la Fédération des Chasseurs Willy Schraen.

Un profil expérimenté pour une liste qui en avait surpris plus d’un. Ce mercredi 6 mars, par l’intermédiaire d’un entretien accordé à nos confrères de Ouest-France, Jean Lassalle a annoncé qu’il prendrait la tête de la liste «Alliance rurale» aux prochaines élections européennes le 9 juin prochain. De son côté, Willy Schraen, patron de la Fédération des Chasseurs, a indiqué qu’il prendrait la troisième place.

«Nous nous ressemblons», a souligné l’ancien député et double candidat à l’élection présidentielle, au sujet de Willy Schraen, vantant les mérites d’un homme «très estimé dans le monde rurale», et qui «aime la France, ses traditions, et souhaite qu’elles se perpétuent».

Relancer la liste des chasseurs

Annoncée le 5 décembre dernier, cette liste de Willy Schraen a pour but de «défendre le monde rural». Le renfort de Jean Lassalle, connu du grand public pour son profil rural et ses combats en tant que parlementaire, est un atout non-négligeable pour «l’Alliance rurale». Une arrivée importante pour relancer une liste qui végète dans les sondages depuis son lancement.

Celle-ci est d’ailleurs composée également de l'ancien rugbyman Louis Picamoles, le maire de Saint-Brès (Hérault) Laurent Jaoul et la «reine d'Arles», ambassadrice des traditions locales, Camille Hoteman.

Concernant le reste de la liste, Willy Schraen a indiqué qu’une vingtaine d’exploitants agricoles participeront à cette campagne des européennes, afin de défendre un secteur qui a exprimé ces derniers mois, notamment lors du Salon de l’agriculture, la nécessité de, selon certains, revoir les normes européennes.