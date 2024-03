Journée internationale des droits des femmes : 4 rendez-vous à ne pas manquer en Île-de-France

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, qui se tient ce vendredi 8 mars, voici une sélection d’événements à ne pas manquer pour célébrer les femmes, à Paris et ses alentours.

Simone Veil à l’honneur aux Archives nationales

Alors que la France est devenue, ce 4 mars, le premier pays au monde à inscrire explicitement dans sa Constitution le droit à l'accès à l'interruption volontaire de grossesse (IVG), les Archives nationales de Paris proposent une exposition autour du célèbre discours de Simone Veil défendant à la tribune de l'Assemblée nationale, en 1974, le projet de loi sur l’IVG. Gratuite, elle invite notamment les visiteurs à découvrir le manuscrit original du discours et sa version dactylographiée, annotée de la main de la ministre de la Santé, et à mieux comprendre le contexte qui a conduit à ce discours pour défendre la loi dépénalisant l'avortement.

«La loi sur l’IVG. 1974 - Le discours de Simone Veil», les Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine (93), du 8 mars au 2 septembre.

Le château de Versailles à l'heure des femmes

De son côté, le Château de Versailles met à l’honneur les reines, princesses, favorites et autres femmes au service de la cour qui ont marqué l'histoire de Versailles. Jusqu’au 10 mars, le public pourra notamment s’inscrire à des visites guidées sur le thème des femmes : Le Petit Trianon de Marie-Antoinette, Le hameau de Marie-Antoinette, Chez Madame Du Barry, Métier de reine … Ce vendredi 8 mars, il pourra par ailleurs assister à une table ronde sur la place des femmes dans l’entrepreneuriat, ou encore à un parcours théâtralisé et décalé, baptisé «Où sont les femmes ?»

©Théâtre du Cristal

Le Château de Versailles à l’heure des femmes, Versailles (78), jusqu’au 10 mars.

Une Course pour l'Égalité aux Buttes-Chaumont

La Mairie du 19e arrondissement et Libres Terres des Femmes, une association au service des femmes victimes de violences physiques ou psychologiques, vous proposent de chausser vos baskets pour faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes. La 9e édition de la «Course pour l'Égalité» aura lieu ce samedi 9 mars, au parc des Buttes-Chaumont. Le top départ sera à 10h, en sachant que deux parcours seront proposés : un de 4 km et un autre de 8 km pour les plus entrainés. L’inscription est gratuite.

©Mairie du 19e

«La Course pour l'Égalité», parc des Buttes-Chaumont (Paris 19e), samedi 9 mars, 10h.

Le «Wonder Impro Festival» au théâtre Jean Dame

Le festival d'improvisation théâtral «Wonder Impro Festival», qui questionne les rapports et les comportements socialement convenus entre femme et homme et milite pour l'égalité des genres, s’installe au théâtre Jean Dame jusqu’au 10 mars. À cette occasion, vous pourrez notamment découvrir «Après minuit». Que se passe-t-il derrière les portes closes des soirées entre filles ? Joué ce vendredi 8 mars, dès 19h, ce spectacle est inspiré par «nos vraies histoires intimes, drôles, gênantes, mémorables, anecdotiques ou pathétiques».

«Wonder Impro Festival», Théâtre Jean Dame (Paris 2e), jusqu'au 10 mars.