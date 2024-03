Journée internationale des droits des femmes : qui est Julie-Victoire Daubié, dont le visage apparaît sur un timbre dévoilé ce vendredi ?

La première femme à avoir obtenu son baccalauréat en 1861 aura son portrait sur un timbre vendu à compter du lundi 11 mars. Une présentation officielle est prévue le 8 mars, lors de la journée internationale des droits des femmes, à La Vôge-les-Bains, sa ville de naissance.

Une pionnière inspirante. À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Julie-Victoire Daubié, première femme diplômée du baccalauréat de France en 1861, un timbre à son effigie sera commercialisé à compter du lundi 11 mars. Il sera dévoilé ce vendredi, dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes.

Peu connue du grand public, Julie-Victoire Daubié est la première femme à avoir obtenu le baccalauréat depuis sa création en 1809. Ainsi, afin de lui rendre hommage, un timbre à son effigie sera disponible à l'achat à partir du 11 mars au prix d’1,29 euro.

Le goût d'apprendre

Née le 26 mars 1824 dans la maison des Commis de la Manufacture Royale de Bains-les-Bains - qui deviandra par la suite La Vôge-les-Bains -, Julie-Victoire Daubié est le huitième enfant de la fratrie. Son père directeur de l’établissement est décédé alors que l’enfant n’est âgée que de 20 mois. Face au drame, la famille s'est retirée à Fontenoy-le-Château, où elle a grandi et suivi sa scolarité primaire.

La jeune femme douée pour les études a obtenu son brevet de capacité en 1844. Ce diplôme lui a permis de devenir préceptrice et d’enseigner à Docelles, à Fribourg et Paris, notamment le programme des lycées aux enfants du gouverneur de la Banque.

En 1859, son mémoire «La femme pauvre par une femme pauvre» portant sur les injustices dont souffraient les femmes en milieu populaire dont elle est issue, a remporté le premier prix du concours de l’Académie impériale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, est récompensé. En outre, elle a étudié le latin et le grec, fréquenté les cours du Museum national d’histoire naturelle et un cursus d'autodidacte, faute de lycée fille avant 1881.

Après des refus de Paris et d'Aix-en-Provence, la Vosgienne a finalement pu s’inscrire aux épreuves du baccalauréat à Lyon, où elle deviendra la première femme à l'obtenir, le 17 août 1861, à l’âge de 37 ans.

Une victoire pour les femmes

La presse lyonnaise a loué cette victoire en déclarant : «Mademoiselle Daubié ouvre une nouvelle voie aux femmes […] qui, comme elle, ont reçu en partage la force de la volonté et les dons de l'intelligence».

En 1871, la bachelière est également devenue la première titulaire d'une licence de Lettres, alors que les cours étaient là aussi interdits aux femmes jusque-là. Elle a créé l’Association pour le suffrage des femmes par la suite.

Après une lutte pour l’égalité entre hommes et femmes dans l’Éducation scolaire ou en encore les droits civiques, elle s’est éteinte le 25 août 1874 à l'âge de 50 ans. Elle a reçu une médaille à l'Exposition universelle de 1867 pour l'ensemble de son travail.