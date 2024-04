JO 2024 : prix, rareté, histoire... Tout savoir sur les nouveaux timbres collector de La Poste lancés ce vendredi

C’est une tradition depuis les Jeux d’Athènes en 1896, chaque édition des JO propose son propre timbre et Paris ne fait pas exception. Dévoilé le 26 mars dernier le timbre des JO 2024 va être mis en circulation ce vendredi.

L’édition officielle du timbre des JO 2024 de Paris va être mise en circulation ce vendredi 5 avril. Le point sur ce qu’il faut savoir sur ce timbre collector.

Une quantité limitée

Tiré à l’occasion des Jeux olympiques, ce timbre sera en édition limitée et ne sera pas réimprimé par la suite. Ainsi, La Poste ne l’éditera qu’en 800.000 exemplaires. Chaque carnet contiendra 12 timbres.

Il est important de noter que ce timbre ne sera pas vendu dans tous les bureaux de poste parisiens. Seuls certains pourront donc le proposer aux usagers.

Un prix fixe

Ce timbre officiel et collector aura une valeur faciale de 1,96 euro, soit 67 centimes de plus que le timbre vert classique de la Poste.

Cependant, comme il s’agit d’une collection limitée, sa valeur pourrait grimper sur les marchés parallèles lors des JO. De plus, un timbre non utilisé et en bon état pourrait avoir une certaine valeur auprès des philatélistes dans quelques années.

Par exemple 4 timbres des Jeux Olympiques parisiens de 1924 sont actuellement proposés à la vente au prix de 158 euros sur le site Trésor du Patrimoine.

Histoire du timbre

Ce timbre édité 100 ans après les Jeux Olympique de Paris de 1924, reprend les couleurs pastel présente sur l’affiche. Le comité des Jo l’a présenté comme étant «coloré, vivant et audacieux, il a été construit à partir des pavés graphiques aux allures néo art-déco de l’identité visuelle des Jeux de Paris 2024. »

On peut ainsi y voir apparaître la Seine et la tour Eiffel mais également une balle et un circuit de course mêlant les caractéristiques de la ville lumière à celles du sport.