JO 2024 : voici à quoi ressemble le timbre officiel, mettant à l'honneur la Seine et la Tour Eiffel

Le timbre officiel des JO 2024 a été dévoilé ce mardi au musée de La Poste à Paris. Emis à 800.000 exemplaires, il sera commercialisé en France dès le 5 avril prochain.

Un choix coloré dans la lignée de l’affiche officielle des Jeux Olympiques 2024. La Poste et le comité Paris 2024 ont dévoilé ce mardi le timbre officiel des JO 2024 à Paris, à quatre mois jour pour jour de la cérémonie d’ouverture de la compétition. Cette présentation s’est déroulée sous les yeux de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, du président de Paris 2024 Tony Estanguet et du PDG de La Poste Philippe Wahl.

La ministre des Jeux Olympiques s’est d’ailleurs félicitée sur X d'un timbre «iconique» qui «met à l’honneur le rendez-vous sportif d’un siècle».

Il est là, il est iconique et il traversera la France et le monde entier à partir du 5 avril





Le timbre officiel des Jeux de Paris 2024, émis en édition limitée à 800 000 exemplaires, met à l'honneur le rendez-vous sportif d'un siècle





À 4 mois jour… — Amélie Oudéa-Castéra

Ce timbre, décrit par le site officiel paris2024.org comme «coloré, vivant et audacieux», a pour objectif de «célébrer l’olympisme et la Ville Lumière». Il a été imaginé «à partir des pavés graphiques aux allures néo art-déco de l’identité visuelle» des JO 2024. Il met en avant des lieux emblématiques comme la Seine et la Tour Eiffel.

Vendu à 1,96 €

Émis à 800.000 exemplaires, ce timbre sera vendu à 1,96 € dès le 5 avril dans certains bureaux de poste, au Musée de La Poste ou encore sur le site de La Poste. A noter qu’une vente en avant-première sera organisée les vendredi 29 et samedi 30 mars, ainsi que du mardi 2 au jeudi 4 avril, au sein de la boutique Carré d’Encre dans le 9e arrondissement de Paris.

C'est lors de la huitième édition des Jeux Olympiques, organisée à Paris en 1924, que le premier «timbre spécial JO» a vu le jour. Depuis un siècle, cette tradition s’est perpétuée.