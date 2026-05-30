Un homme filmé à moto avec un mouton sur le périphérique de Lyon pour l'Aïd el-Kébir

Un homme a été aperçu mardi dernier sur le périphérique Laurent-Bonnevay, dans la métropole de Lyon, alors qu'il transportait un mouton vivant à l'avant de sa moto, en pleine journée de l'Aïd el-Kébir.

Les images ont provoqué une vive émotion sur les réseaux sociaux. Ce mardi 26 mai, jour de l’Aïd el-Kébir, un homme a été aperçu circulant à moto avec un mouton vivant transporté à l’avant de son véhicule sur le périphérique Laurent-Bonnevay, dans la métropole de Lyon.

La scène, particulièrement surprenante, a été immortalisée dans une vidéo d’une vingtaine de secondes diffusée d’abord sur Snapchat avant d’être largement relayée sur X. En moins de deux jours, la séquence a cumulé plusieurs centaines de milliers de vues, atteignant même plusieurs millions pour certaines publications.

Une vague de réactions

INSOLITE 🏍️ | Scène surréaliste à #Lyon : un homme a été filmé sur le boulevard périphérique Laurent Bonnevay en train de piloter une moto BMW 1250 GS avec… un mouton vivant installé juste devant lui sur le réservoir.

​La vidéo de cette "livraison" pour l'Aïd fait le tour des… pic.twitter.com/2gC7WX6b12 — Medave Prod (@medaveprod) May 28, 2026

Sur les images, un motard casqué apparaît au guidon d’une BMW 1250 GS tandis qu’un mouton vivant est installé à l’avant de la moto. La vidéo aurait été enregistrée par un autre usager de la route alors qu’il circulait à hauteur de Vénissieux, dans l’agglomération lyonnaise.

Selon les dernières informations, la préfecture du Rhône a signalé les faits aux services de police après la diffusion des images sur les réseaux sociaux.

Interdit par la réglementation

La vidéo a rapidement déclenché une vague de réactions. De nombreux internautes ont exprimé leur colère face à cette scène jugée choquante. «Je suis horrifiée», «pauvre bête», «ce n’est pas insolite du tout», «à vomir», ou encore «une honte», peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Au-delà de l’émotion suscitée, le transport d’un animal vivant dans de telles conditions est interdit par la réglementation. Les circonstances exactes de cet épisode restent à préciser.

Chaque année, à l’occasion de l’Aïd el-Kébir, les opérations de vente et d’abattage rituel des moutons font l’objet d’un encadrement strict de la part des autorités. Début mai, la préfecture du Rhône avait d’ailleurs annoncé un renforcement des contrôles afin de garantir le respect des règles de sécurité et de protection animale durant cette période.