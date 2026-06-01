Tennis : voici quand Moïse Kouame va rejouer après son élimination au 3e tour de Roland-Garros

Après son parcours et son élimination au 3e tour de Roland-Garros, le jeune Français Moïse Kouame devrait retrouver la compétition du côté de Lyon toujours sur terre battue.

Il s’est révélé aux yeux des Français. A seulement 17 ans, Moïse Kouame, bénéficiaire d’une wild-card, s’est hissé jusqu’au 3e tour de Roland-Garros, où son parcours a été stoppé avec les honneurs par le Chilien Alejandro Tabilo (6-4, 3-6, 4-6, 6-7). Malgré son élimination, le jeune français a déjà pris rendez-vous pour les prochaines éditions.

En lice également en double

En attendant de revenir sur les courts de la Porte d’Auteuil, il est déjà concentré sur la suite de sa saison qui va se poursuivre, à partir de lundi prochain (8 juin), sur la terre battue de l’Open Sopra Steria à Lyon (Challenger 100). «Je suis déjà focus sur la récupération pour pouvoir arriver le mieux possible à Lyon, le prochain tournoi que je vais jouer», a-t-il confié au lendemain de son élimination.

Moïse Kouame a en effet reçu une invitation de la part des organisateurs. «Ça fait des mois qu’on est en négociations avec son clan», a indiqué, dans des propos repris par RMC Sport, le directeur du tournoi Lionel Roux, qui «aime bien miser sur des jeunes». Dans le Rhône, Moïse Kouame disputera également le double avec son frère aîné Michaël (19 ans), qui évolue dans une université américaine.

Il devrait ensuite prendre la direction de Poznan (Pologne), où il a également bénéficié d’une invitation. Et son objectif est de se qualifier pour les «Next Gen ATP Finals», qui réunira les huit meilleurs jeunes joueurs de la saison (moins de 22 ans). Il pointe actuellement au 4e rang.