Pluies-Inondations : quatre départements placés en vigilance orange samedi

Ce week-end, le ciel du quart sud-est de la France ainsi que de la Charente-Maritime sera marqué par un fort épisode pluvieux et par des rafales de vent.

Prudence. Après une accalmie de courte durée, le temps sera agité dans le quart sud-est du pays. Météo-France a annoncé sur X avoir placé l'Ardèche, le Var et les Alpes-Maritimes en alerte orange pluies-inondations pour ce samedi 9 mars.

Selon le service météorologique, l’épisode pluvieux commencera dès ce vendredi. «Cet après-midi, la pluie touche la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, particulièrement le Var et les Alpes Maritimes (jusqu’à 20/40 mm en 24 heures), ainsi que les Alpes du sud où la limite pluie-neige se situe vers 1300 mètres. Les pluies persisteront sur les Cévennes durant la nuit», a-t-il indiqué.

Ces régions devront aussi composer avec le vent qui pourra atteindre plus de 100 km/h sur les Pyrénées, le Massif Central, le Languedoc, la Provence et la Côte d’Azur.

Des cumuls de pluie de 100 à 150 mm

«Samedi, la situation redeviendra propice à de nouvelles remontées méditerranéennes ainsi qu’une nouvelle perturbation atlantique», a prévenu Météo-France.

Ainsi, de fortes pluies toucheront encore le sud-est du pays. Les cumuls «seront de l’ordre de 100 à 150 mm (localement plus de 200) sur les Cévennes (sous forme de neige sur les sommets) ainsi que localement sur la Côte d’Azur (Var et Alpes-Maritimes) où l’épisode pourra se prolonger jusqu’à dimanche matin».

Ces régions seront également touchées par de fortes rafales de vent.

#VigilanceOrange #PluieInondation



pour l'Ardèche, début d'évènement samedi à 16h



pour le Var et les Alpes-Maritimes, début d'évènement à 18h.





150 à 250 mm sur les Cévennes ardéchoises



100 à 120 mm localement plus sur l'Est du Var et Alpes Maritimes





⚠️https://t.co/w5OGXbEEhP https://t.co/fkmRy2ym3j — Météo-France (@meteofrance) March 8, 2024

La Charente-Maritime en vigilance crues

Sur la façade ouest du pays, Météo-France a placé la Charente-Maritime en vigilance orange crues dès vendredi.

Côté températures, les minimales de ce début de week-end «seront comprises entre 2 et 6 degrés au nord, entre 4 et 8 degrés au sud, jusqu'à 10 °C en bord de Méditerranée. Les maximales seront assez homogènes avec 10 et 15 °C, et toujours jusqu'à 17 °C en Corse», a rapporté l'AFP.