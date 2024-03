Dépression Monica : ces 10 départements en vigilance orange ce dimanche

Dix départements ont été placés en vigilance orange par Météo-France pour ce dimanche 10 mars, en raison des intempéries dues à la dépression Monica. La vigilance concerne, les crues et les fortes pluies et inondations et des avalanches. Voici les départements concernés par les alertes.

Après quelques jours de beau temps, la météo se gâte à nouveau sur l’Hexagone. Météo-France a placé dix départements en vigilance orange pour cette journée de dimanche.

Les Alpes-Maritimes sont en vigilance orange pluie-inondation mais également pour avalanches, et en vigilance jaune pour crues, orages, neige-verglas et vagues-submersions. Le Var, l’Ardèche, la Lozère, le Gard, l’Aveyron, la Charente Maritime et la Gironde sont également en vigilance orange pour crues. Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont quant à elles en alerte orange pour vagues-submersion.

43 départements en vigilance jaune

Au total, 43 départements et l’Andorre ont également été placés en vigilance jaune en raison des fortes intempéries qui touchent une grande partie du territoire. La vigilance crue est celle qui concerne le plus grand nombre de départements, 34 au total : le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime, l’Oise, l’Aisne, l’Eure, la Marne, l’Aube, l’Yonne, la Nièvre, la Côte-d’Or, la Saône-et-Loire, le Finistère, la Vendée, la Loire-Atlantique, la Charente, la Dordogne, le Lot, le Cantal, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône, le Lot-et-Garonne, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, l’Hérault, la Drôme, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes.

Par ailleurs, dix départements ont été placés en vigilance jaune par Météo France pour risque d’avalanche : la Haute-Savoie, la Savoie, l’Isère, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Pyrénées-Orientales, l’Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques.

Le sud-ouest de l’Hexagone est également concerné par des alertes pour vent, avec les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Gers, la Haute-Garonne et l’Ariège placés en vigilance jaune.

Trois départements (les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes) sont également placés en vigilance jaune neige et verglas, et 21 autres départements, de la côte atlantique en passant par les Pyrénées, la Provence et jusqu’à la Corse, sont également en vigilance jaune pour orages. Six départements de la côte atlantique et trois de la Côte d'Azur sont aussi en vigilance jaune pour vagues-submersion.