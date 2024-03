Tempête Monica : un automobiliste porté disparu dans le Gard

Alors que le sud-est de la France est en proie à de violentes intempéries, associées à la tempête Monica, un automobiliste a été emporté par les eaux dans le Gard et est porté disparu.

Un automobiliste est porté disparu dans le Gard après avoir tenté de traverser un pont submergé, alors que le sud-est de la France est en proie à d’importantes intempéries en raison de la tempête Monica.

Peu après 18h, la mairie de Gagnières, commune du nord du Gard, avait publié un communiqué sur les réseaux sociaux rappelant à ses administrés qu’il était préférable de rester chez eux. «À 18h25, la Ganière vient de sauter par-dessus les ponts. Nous vous demandons d’éviter les déplacements qui ne sont pas nécessaires et de rester dans la mesure du possible chez vous», peut-on lire dans le communiqué publié sur Facebook.

Malgré ces alertes, une voiture a emprunté un pont submergé aux alentours de 19h45 samedi soir. Deux personnes se trouvaient à bord. L'une d'elle, âgée de 42 ans, a réussi à sortir du véhicule et s'est réfugiée dans un arbre, avant d'être prise en charge par les pompiers. L'autre, un homme âgé de 62 ans, est porté disparu et les pompiers sauveteurs en eaux-vives poursuivent activement les recherches, ont indiqué les pompiers du Gard.

Plusieurs départements avaient été placés en vigilance orange pluie-inondation ou crues : les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, le Gard et le Var. Ce dimanche matin, ces départements sont toujours en état de vigilance jaune ou orange.

Cet épisode de fortes intempéries «suit une série d'épisodes qui ont saturé les sols ces dernières semaines (et) nécessite donc une vigilance particulière», a expliqué Météo-France. Les cumuls de pluie attendus sont très importants et sur les Alpes-Maritimes, par exemple, «peuvent représenter l’équivalent de plus d'un mois de précipitations» habituelles en mars, avait indiqué vendredi le service météorologique.