Ramadan 2024 : à quelle date le jeûne va-t-il commencer ?

Dans un communiqué publié ce dimanche 10 mars dans la soirée, la Grande Mosquée de Paris, en association avec les fédérations musulmanes nationales, a confirmé que le Ramadan débuterait ce lundi 11 mars en France.

Un mois béni dédié au peuple Palestinien. La Grande Mosquée de Paris a diffusé ce dimanche soir un communiqué fixant la date de début du Ramadan au lundi 11 mars.

Ce document a été signé par les Fédérations Musulmanes nationales, à savoir l’association Foi & Pratique, la fédération nationale de la Grande Mosquée de Paris, les Musulmans de France, le Conseil national des Imams ainsi que la Fédération française des associations islamiques d’Afrique, des Comores et des Antilles.

Les fédérations musulmanes nationales (FFAIACA, GMP, Musulmans de France, Foi & Pratique) et le Conseil national des Imams, réunis ce soir à la Grande Mosquée de Paris, fixent le début du mois de Ramadan au lundi 11 mars 2024 Inch'Allah



«Nous prions Dieu, en ce mois béni, pour un cessez-le-feu immédiat et une paix juste et durable à Gaza, et de soulager les souffrances et les douleurs des populations civiles victimes de bombardements et de famine. Les Fédérations Musulmanes décident que ce mois béni de Ramadan sera intégralement dédié au valereux peuple Palestinien, avec des prières et des collectes effectuées en sa faveur», a précisé le communiqué.

Le Ramadan 2024 débutera donc ce lundi et sa fin est prévue aux alentours du 9 avril. Ces dates ont été confirmées par la Grande Mosquée de Paris car elles ont été fixées par la commission religieuse à l’issue de ce que les musulmans appellent «la Nuit du doute».

Pour rappel, le Ramadan correspond au neuvième mois du calendrier hégirien ou musulman, alors que l’année 2024 correspond à l’année 1445 du calendrier hégirien. Le Ramadan constitue l’un des cinq piliers de l’islam, avec la prière, l'aumône, la profession de foi et le pèlerinage à la Mecque.

Durant ces trente jours sacrés, les personnes de confession musulmane doivent vivre avec certaines restrictions. Elles sont notamment privées d’eau, de nourriture, de cigarettes et de rapports sexuels… du lever au coucher du soleil.

A la nuit tombée, elles rompent le jeûne lors de l’iftar, traditionnellement un grand repas familial. A la fin de la nuit, on effectue un dernier repas avant de recommencer le jeûne.

Considéré comme un «mois béni», le ramadan est aussi l’occasion pour les musulmans de multiplier les bonnes actions, comme faire des aumônes, nourrir un jeûneur, renouer les liens de famille et avoir un bon comportement.