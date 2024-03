Voici les campings préférés des Français en 2024

Comme chaque année, la plate-forme de réservation de séjours en France, Camping & co, a invité ses clients à élire leur établissement de rêve pour les vacances. Voici donc les campings préférés des Français.

On connaît la destination de rêve des Français. Plus de 22.200 vacanciers de l’Hexagone ont été invités à voter sur la plate-forme Camping & co, pour décerner le prix du meilleur camping de l’année 2024. Et devant plus de 3.500 établissements partenaires en France et en Europe, c'est le camping cinq étoiles l’Hippocampe à Volonne, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui est l’heureux gagnant toutes catégories confondues.

L’Hippocampe cumule effectivement toutes les prestations de qualité recherchées par les vacanciers : un immense parc aquatique, des espaces bien-être, des restaurants, commerces, club enfants et ados, animations, fitness, discothèque, etc.

(Photos ci-dessous)

Les autres lauréats

Si l’établissement l’Hippocampe a trusté la première place au classement général, d’autres campings ont également reçu plusieurs distinctions dans des catégories différentes.

Dans la catégorie «Animations», le camping qui arrive en tête est le «Le Village Tropical Sen Yan 5 étoiles». Il a été sélectionné pour la diversité des activités proposées : deux piscines de plein air, une piscine couverte, un toboggan aquatique, un spa, un mini-golf de 18 trous,etc.

Dans la catégorie «Parc Aquatique», on retrouve le «Domaine des Ormes 5 étoiles» sur la première marche du podium.

Dans la catégorie «Services», le camping favori des français est le «Interpals Eco Resort 4 étoiles». Ce camping est le seul établissement récompensé par le site Camping & co qui se situe hors de l’Hexagone. Il se trouve sur la Costa Brava en Espagne, à Playa de Pals. L’établissement a été choisi pour ses services d’exception et l’ensemble de ses prestations : aire de jeux, club enfant, piscine, toboggans, jeux d’eau mais également restaurants, supermarché, service médical, etc.

Les critères de sélection

Pour être élu camping préféré des Français, les établissements doivent répondre à un maximum de satisfactions sur plusieurs critères, et obtenir une note globale supérieure à 8 sur 10.

En effet, ces derniers sont jugés sur la quantité et la qualité des services proposés aux vacanciers, la qualité et l’originalité des espaces aquatiques, l’ensemble des prestations liées à l’hébergement, la diversité et la qualité des animations pour tous les âges, la propreté des lieux et la sécurité de l’ensemble du camping.

Le questionnaire qui a permis de réaliser ce classement a été adressé à 19.829 familles françaises ayant séjournées en 2022 dans l’un des 3.500 campings partenaires.