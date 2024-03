Emily In Paris : la série recherche des figurants pour jouer dès le 20 mars dans la quatrième saison

Pour la quatrième saison de la série Netflix «Emily in Paris», les producteurs sont à la recherche de figurants pour donner la réplique aux acteurs dès le 20 mars.

Votre nom sur Netflix ? Après avoir recherché des figurants pour une session de ski à Megève fin février, la série Emily In Paris, avec Lilly Collins en vedette, cherche maintenant des amateurs franciliens pour participer à une «soirée branchée chic parisienne» qui sera filmée pour la quatrième saison, à la fin de ce mois.

La directrice de casting cherche des hommes et des femmes âgés de 20 à 70 ans pour le tournage qui aura lieu les 20, 21 et 22 mars 2024, de 6h à 20h. Les figurants sélectionnés recevront une rémunération de 94,94 euros brut pour une journée de travail de huit heures, avec possibilité d'heures supplémentaires.

Du soft power pour Paris

Pour tenter sa chance, il faut postuler sur ce lien, en fournissant les informations suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse de résidence, téléphone et e-mail. De plus, il est nécessaire d'ajouter une photo en portrait et en pied, en tenue de fête.

La taille et le poids du postulant, ainsi que ses mensurations pour les vêtements (pantalon/jean/jupe, veste pour les hommes, tour de taille pour les femmes) sont également requis. Enfin, il faudra préciser ses disponibilités souhaitées en journée.

Le tournage de la série a contribué à améliorer l'image de la ville de Paris aux États-Unis. Cependant, récemment, des écrits hostiles envers l'héroïne sont apparus sur les devantures de quelques magasins de la place de l'Estrapade (Ve) à Paris.