Emily in Paris : l'actrice Ashley Park a fait son retour sur le tournage après son terrible choc septique

L'actrice Ashley Park, alias Mindy dans la série à succès «Emily in Paris», a repris le tournage après avoir frôlé la mort.

De retour au travail. Alors que le tournage de la saison 4 d’«Emily in Paris» a repris mi-janvier dans la capitale, Ashley Park manquait à l’appel. Et pour cause, l’interprète de Mindy a frôlé la mort fin décembre après un grave choc septique, provoqué par une infection des amygdales.

Après une hospitalisation en soins intensifs et plusieurs semaines de convalescence, l’actrice a annoncé avoir fait son retour sur le plateau de tournage. «Premier jour de retour au travail. Je reprends doucement», a ainsi posté la comédienne ce week-end sur son compte Instagram, précisant avoir à nouveau enfilé les souliers de Mindy, en commentaire de deux photographies. La première montrant une veste brodée au nom de son personnage devant une dizaine de paires de chaussures, la seconde dévoilant un petit mot adressé au reste de l’équipe.

«Désolée d’être en retard à la fête»

«Chers acteurs et équipe, merci pour le chaleureux accueil sur le plateau d’Emily in Paris, après vos premières semaines de tournage. Désolée d’être en retard à la fête», a noté l’actrice de 32 ans.

«Tellement heureuse de vous revoir tous», poursuit celle qui avait été autorisée à effectuer sa convalescence à Paris.

Après avoir reçu le soutien de ses costars, à commencer par le comédien Paul Forman, son petit ami également au casting d'Emily in Paris depuis la saison 3, mais aussi Lily Collins, qui l’a couvée durant son rétablissement, elle peut dorénavant leur donner la réplique, laissant derrière elle ce tragique épisode.