Lily Collins dévoile un cliché inédit pour l'anniversaire de son père Phil Collins

Alors que Lily Collins est de retour sur le tournage de la saison 4 d’«Emily in Paris» depuis ce mois-ci, l’actrice a pris le temps de célébrer le 73e anniversaire de son papa Phil Collins dans un touchant message, accompagné d’un cliché résolument vintage.

Souvenirs, souvenirs. À Paris pour le tournage de la saison 4 d’«Emily in Paris», Lily Collins n’a pas pour autant oublié l’essentiel : la famille. L’actrice de 34 ans a en effet pris le temps de souhaiter un joyeux anniversaire à son célèbre papa, le chanteur Phil Collins, qui a eu 73 ans, ce mardi 30 janvier.

Pour l’occasion, Lily Collins est allée fouiller dans les souvenirs de famille, dévoilant un cliché d’elle-même et de son père au ski. Une photographie vintage, repérée par le site People, les mettant en scène tout sourire à la montagne, il y a au moins une vingtaine d’années, spatules aux pieds et doudoune rouge, typique des années 1980, pour la star d'«Emily in Paris», déjà à la pointe des tendances.

«mon homme de ski»

Une image que la désormais trentenaire a accompagné d’un touchant message. «Que ce soit pour une aventure hivernale ou une journée claire sur le lac Léman, tu as toujours été mon homme de ski», note ainsi l’actrice avant de témoigner tout son amour à l’interprète de «Another Day in Paradise», «In the Air Tonight» ou encore «Can’t Stop Loving You», qui a fait face à plusieurs problèmes de santé ces dernières années, dont une pancréatite ou encore un diabète de type 2.

«Je t'aime au sommet de la plus haute montagne et au fond de la plus profonde vague. Je t'embrasse d'ici.», conclut Lily Collins, deuxième enfant du chanteur, fruit de son union avec sa seconde épouse Jill Travelman.