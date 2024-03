Explosion des infections streptococciques au Japon : ce que l'on sait de ce danger qui inquiète les autorités

Selon des experts, une infection rare se propage à vitesse grand V au Japon. Les autorités auraient du mal à en identifier la cause.

Un taux de mortalité de 30%. Le nombre d’infections streptococciques se développe de façon exponentielle au Japon. Selon les experts, le nombre de cas en 2024 devrait dépasser le nombre record de l’année dernière, tout en craignant que la forme la plus grave de la maladie continue de se propager. Des souches virulentes de streptocoque ont été confirmées au Japon, selon l’Institut National des Maladies Infectieuses (NIID).

L’an dernier, 941 cas de syndrome de choc toxique streptococcique ont été recensés l’an dernier. Lors des deux premiers mois de 2024, 378 cas ont déjà été détectés par les autorités de santé au Japon.

Une maladie mortelle et contagieuse

Le syndrome de choc toxique est dû à une accumulation de streptocoque, un microorganisme responsable de nombreux troubles, tels que la pharyngite, pneumonie, infections cutanées, etc. Les symptômes sont généralement semblables à ceux du rhume, mais dans de rares cas, ils peuvent s'aggraver et inclure une angine streptococcique, une amygdalite, une pneumonie et une méningite. Dans les cas les plus graves, cela peut entraîner une défaillance d’un organe et une nécrose.

Si les personnes âgées sont généralement plus concernées, la forme d’infection streptococcique de type A présente au Japon aurait tendance à toucher davantage les patients en dessous de 50 ans, selon le NIID. Sur les 65 personnes touchées de 50 ans ou moins, 21 sont décédées.

Selon les experts, les patients touchés sont porteurs de la maladie sans le savoir. Les infections à streptocoque A sont traitées avec des antibiotiques, mais les patients atteints de formes plus graves auront probablement besoin d'une combinaison d'antibiotiques et d'autres médicaments, ainsi que de soins médicaux intensifs.

Le Japon sur ses gardes

Le ministre de la Santé Keizo Takemi a demandé aux habitants de prendre leurs précautions au niveau hygiénique pour limiter la propagation de la maladie, comme lors de l’épidémie de Covid-19.

«Nous voulons que les personnes gardent le plus possible leurs doigts et leurs mains propres», a-t-il recommandé.