Mathématiques à l'école primaire : qu'est-ce que la méthode Singapour plébiscitée par Gabriel Attal ?

Le ministre de l'Education, Gabriel Attal, a annoncé ce mardi une série de mesures pour remonter le niveau scolaire des élèves notamment en mathématiques. Parmi elles, la méthode Singapour, obligatoire pour les primaires à partir de la rentrée prochaine. En quoi consiste-t-elle ?

Une inspiration pour l’Éducation nationale. Dans la foulée des résultats de l’étude internationale Pisa, qui a notamment relevé la chute significative des élèves français en mathématiques, Gabriel Attal a annoncé ce mardi prendre exemple sur la méthode d’enseignement de Singapour et ce, dès la rentrée prochaine.

Pays modèle selon l’OCDE, que ce soit en mathématiques, en sciences ou encore en lecture, Singapour a développé une méthodologie, travaillée du CP jusqu’à la sixième qui prévoit de décliner un concept mathématique en trois étapes.

Elle vise ainsi à passer «du concret», avec la manipulation d’objets tels que des cubes ou des jetons, permettant ainsi de conserver l’attention d’un élève, à une seconde phase plus imagée, qui remplace l’objet par un dessin ou un schéma.

Une fois cette technique intégrée, la troisième étape consiste, elle, à réaliser le calcul en s’aidant des principes abordés auparavant.

Des annonces importantes

Ce mardi le ministre de l’Éducation nationale a fait un certain nombre d’annonces afin de «remettre de l’exigence» à l’école. «J’assume de porter une ambition très forte pour l’école, sans aucun tabou», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Parmi ses mesures, une nouvelle épreuve du bac «dédiée aux mathématiques et à la culture scientifique» sera créée en classe de première à partir de l'année scolaire 2025-2026.

En primaire, «de nouveaux programmes» seront mis en place, à commencer, «dès septembre prochain, par les classes de la maternelle au CE2».

Concernant le collège, au «coeur de l'électrochoc», selon lui, des groupes de niveaux seront créés «à compter de la rentrée prochaine» en sixième et en cinquième pour le français et les mathématiques, et «à compter de la rentrée de septembre 2025» en quatrième et troisième.