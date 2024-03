Européennes 2024 : Jean-Luc Mélenchon promet «l’union» si la liste de Manon Aubry arrive en tête de la gauche

Le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon a promis ce dimanche «l'union» au sein de la gauche, après les élections européennes si la liste de Manon Aubry arrive en tête.

L'envie de battre le RN et Renaissance. Jean-Luc Mélenchon a assuré ce dimanche une «union» de la gauche après les élections européennes, organisées en juin prochain, dans le cas où la liste portée par Manon Aubry (LFI) arriverait en tête.

«Nous voulons battre les macronistes et talonner le Rassemblement national. Si nous sommes nettement devant, on viendra, on leur dira "mes chéris, c'est comme la dernière fois, il faut faire l'union"», a annoncé le chef de file des Insoumis sur France 3, s'adressant aux autres partis composant la Nupes.

«Nous (les Insoumis) nous sommes capables de faire l'union, tandis qu'eux (écologistes, communistes, et socialistes), la seule chose qu'ils sont capables de faire c'est la division, et de tendre les rapports entre les gens», a-t-il poursuivi.

L'ex-candidat à l'élection présidentielle a amorcé un scénario où Raphaël Glucksmann «s'il arrive en tête, sera à côté de deux écolos au moins et de deux socialistes au moins, plus un communiste, ça veut dire la pagaille».

Selon différents sondages, la liste portée par Jordan Bardella (RN) arrive actuellement en tête des intentions de votes avec 29%, suivie par celle de Valérie Hayer (Renaissance) avec 18% puis celle de Raphaël Glucksmann (Place publique) à gauche.