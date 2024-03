La popularité d’Emmanuel Macron en baisse, l’aide à l’Ukraine crispe les Français

Selon le baromètre mensuel Ifop pour le JDD, la popularité d’Emmanuel Macron auprès des Français a enregistré une baisse depuis la conférence de soutien à l’Ukraine organisée à l’Élysée lundi 26 février dernier.

Les décisions du chef de l’État ne font pas l’unanimité auprès des Français. Selon une enquête Ifop pour le Journal Du Dimanche publiée ce dimanche 17 mars, Emmanuel Macron satisfait 28% des Français (29% en février) et en mécontente 72% (71% en février). Cette perte d’estime serait liée à la politique étrangère du pays.

«Le mécontentement très vif à l’égard du président se concentre principalement sur l’Ukraine et la question de l’envoi de troupes» occidentales au sol, a expliqué à l’AFP Frédéric Dabi, le directeur de l’Ifop, faisant référence aux propos du locataire de l’Élysée lors de la conférence de soutien à l’Ukraine organisée lundi 26 février dernier.

Les Français qui sont «très mécontents» de leur président ont augmenté de 4 points au mois de mars. Selon Frédéric Dabi, de tels chiffres n’étaient «pas arrivés dans ce baromètre, s’agissant d’une question internationale, depuis septembre 2013», alors que François Hollande envisageait d’intervenir en Syrie. Il avait à l’époque enregistré une baisse de popularité de 10 points.

Cette enquête a été menée auprès d’un échantillon de 2.017 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, par le biais d’un questionnaire autoadministré en ligne entre le mercredi 6 et le jeudi 14 mars. À noter que les réponses ont été apportées avant l’intervention télévisée de jeudi 14 mars d’Emmanuel Macron pour préciser sa position sur la guerre en Ukraine.

Une baisse a également été observée quant à la popularité de Gabriel Attal. Selon la même enquête, 55% des Français sont mécontents du Premier ministre (52% en février), tandis que 45% en restent satisfaits (48% le mois dernier).