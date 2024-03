Attaque du commissariat de La Courneuve : que sont les mortiers d'artifice, souvent utilisés lors des violences urbaines ?

Dimanche 17 mars au soir, le commissariat de La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, a été visé par une attaque aux mortiers d’artifice. Ces dispositifs pyrotechniques sont souvent utilisés lors des violences urbaines pour s’en prendre aux forces de l’ordre et ils peuvent être dangereux.

Plusieurs dizaines de personnes ont tiré des mortiers d’artifice, ce dimanche 17 mars au soir, en direction du commissariat de La Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Cette ville est en effet au cœur de l’actualité ces quatre derniers jours puisqu’il s’agit de la ville d’où est originaire Wanys, un adolescent de 18 ans mortellement percuté à scooter par une voiture de policer à Aubervilliers, après un refus d'obtempérer.

Lors de cette attaque aux mortiers d’artifice du commissariat de La Courneuve, deux policiers ont été blessés. Sans aucun doute, l’objectif de cet épisode de violence urbaine est de s’en prendre aux forces de l’ordre. Plus encore, les mortiers d’artifice sont souvent utilisés par les émeutiers, comme ce fut le cas lors des affrontements après la mort de Nahel à Nanterre en juin 2023.

Bien que les mortiers d’artifice reviennent très régulièrement dans l’actualité, il est important de signaler qu’on parle, là, de matériaux utilisés en pyrotechnie. Ils n’ont, par conséquent, aucun lien avec les pièces d’artillerie servant à tirer des obus qui sont, elles, des armes de guerre.

Concrètement, comme son nom l’indique, le «mortier d’artifice» désigne en effet une sorte de tube, en carton, en métal ou en plastique, qui contient des artifices de divertissement dont certains sont classés très dangereux.

capable de casser un os ou d'arracher une main

Dans le cadre de son utilisation normale, ces mortiers sont plantés au sol et pointés vers le ciel. Lorsque l’on insère les artifices de divertissement dans les tubes et que l’on met le feu au dispositif, les projectiles sont propulsés à une vitesse très rapide et peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres.

Dans le contexte de violences urbaines, les mortiers d’artifice sont utilisés comme une arme par destination par les délinquants et sont tirés en direction des forces de l’ordre. Même si la charge explosive est très faible, ces engins pyrotechniques peuvent causer d’importants dégâts en cas de tir tendu allant jusqu’à casser un os ou arracher une main.

De plus, la trajectoire des mortiers d’artifice est imprévisible puisque le dispositif manque de précision. De ce fait, il y a un risque d’incendie si le projectile pénètre à l’intérieur d’un logement par une fenêtre ouverte ou s’il touche un véhicule.