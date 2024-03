Équinoxe de printemps 2024 : quel est ce phénomène qui aura lieu ce mercredi ?

Comme depuis de nombreuses années, le printemps commence le 20 mars, et non le 21 mars comme dans l'imaginaire collectif.

Sans suprise, l'équinox de printemps 2024 aura donc lieu ce mercredi 20 mars. Et cette année, le phénomène devrait se produire très exactement à 4 heures 6 minutes et 21 secondes (heure française), selon l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, situé au sein de l'Observatoire de Paris.

L'équinox, c'est quoi ?

Le premier jour de cette saison est lié à l'équinoxe du printemps, le moment de l'année où la durée du jour et de la nuit est parfaitement identique.

Cela est dû à un alignement complet du soleil avec l'équateur de la Terre. Un phénomène qui, jusqu'au solstice d'été (20 juin 2024), va permettre à l'hémisphère Nord de gagner des minutes d'ensoleillement chaque jour.

Cet équinoxe est biannuel. En effet, il se produit en mars pour l'arrivée des bourgeons et des arbres en fleurs mais aussi en septembre, pour le début de l'automne.

Selon les scientifiques, le printemps devrait continuer de débuter le 20 mars jusqu'en 2044, puis le 19 mars jusqu'en 2102.