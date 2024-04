Pleine Lune Rose : tout savoir sur ce phénomène qui a lieu ce mardi soir

La Pleine Lune d’avril a lieu dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 avril. Elle porte le nom de «Lune Rose» et symbolise le renouveau et le printemps.

Cette nuit, à 1h48, la Pleine Lune devrait illuminer le ciel français. Située dans la constellation de la Vierge près de Spica, elle coïncide avec la présence de Saturne et Jupiter observables.

Le nom de cette 4e Pleine Lune de 2024 provient de l’anglais «Full Pink Moon». Selon la Nasa, c’est le Maine Farmers’ Almanac, l’almanach des agriculteurs, qui a commencé à publier des noms «indiens» pour les pleines lunes dès les années 1930.

La «Pleine Lune d'avril» est connue sous le nom de «Lune Rose», car elle rappelle l'herbe «rose mousse», également connue sous le nom de phlox rampant, phlox mousse ou phlox des montagnes, type de plantes originaires de l'est des États-Unis, et l'une des premières à fleurir au printemps.

Des effets indésirables

D'après l'agence spatiale américaine, la Pleine Lune d'avril porte également d'autres noms comme la «Lune de l'herbe en germination», la «Lune de l'œuf» et, parmi les tribus côtières d'Amérique du Nord, la «Lune du poisson», car c'est à ce moment-là que les aloses remontent le courant pour frayer.

Avec la Pleine Lune, il est possible que certaines personnes ressentent du stress et de l’anxiété, mais aussi des troubles du sommeil. On dira de celui qui réagit le plus fortement à cette influence qu'il est «mal luné».

Il est toutefois à noter qu’à ce jour, aucune étude scientifique n'a réussi à prouver un rapport entre la Lune et le changement de caractère.