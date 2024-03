Bretagne : une femme et son fils décèdent dans l'explosion de leur maison

Une maison a explosé puis pris feu à Telgruc-sur-Mer, dans le Finistère (Bretagne), faisant deux victimes, une femme et son fils de 16 ans, ce mardi 19 mars au matin.

Les causes du drame encore inconnues. Une mère et son fils âgé de 16 ans sont décédés des suites de l’explosion d’une maison suivie par un incendie ce mardi 19 mars, à Telgruc-sur-Mer, dans le Finistère (Bretagne) a indiqué la préfecture.

Les faits se sont déroulés à 6h55, lorsqu’un pavillon explosé, déclenchant un incendie qui l'a totalement détruite. Selon les informations de la préfecture, deux corps ont été retrouvés dans les ruines de l’habitation, celui d’une femme et celui d’un adolescent de 16 ans.

Le troisième occupant, un homme, grièvement brûlé, a été évacué par hélicoptère à l'hôpital de Nantes.

En outre, les secours ont pris en charge un voisin et cousin de la famille, en état de choc.

70 sapeurs-pompiers et 46 personnels mobilisés

Au total, près de 70 sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux du drame après l'alerte donnée par une voisine.

Le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) a déployé 46 personnels issus «des centres de secours de Crozon, Douarnenez, Briec, Châteaulin, Landerneau, Quimper, Brest Île-Longue et Le Faou» pour cette intervention, est-il précisé sur Facebook. Un hélicoptère a également été mobilisé et la gendarmerie, Enedis et le Smur se sont rendus sur les lieux.

Une cellule psychologique a été mise en place pour la famille et pour les quelque 2.000 résidents de cette petite commune.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Quimper afin de déterminer les causes du drame, qui ne sont pas encore établies avec certitude, même si la piste d’une explosion accidentelle due au gaz est privilégiée pour le moment.