Météo : retour de la neige, gelées matinales, giboulées... Vers une chute brutale des températures dans les prochains jours ?

Après des températures élevées dans l’Hexagone ces derniers jours, Météo-France prévoit une chute brutale du mercure dès ce week-end et une dégradation des conditions météorologiques avec le retour des intempéries.

L'est et le nord du pays particulièrement touchés. Si la France connait depuis plusieurs jours des températures au-dessus des normales de saison, le mercure devrait chuter significativement dès ce samedi, ce qui contrastera avec la douceur printanière de ces derniers jours, selon Météo-France.

Ainsi, on passera de 20 °C à Belfort et Chaumont ce mercredi, à 8 °C seulement le samedi. ll fera 9 °C à Strasbourg. Pour cette même journée, 7 °C sont même prévus à Landres et Longwy mais aussi dans certaines communes du nord du pays (Feuquières, Vervins). 10 °C sont attendus à Lille.

Le temps sera à peine plus doux en région Auvergne-Rhône-Alpes (10° C à Moulins et Oyonnax, 11 °C à Saint-Etienne ), où les averses seront nombreuses. Fraîcheur et humidité seront finalement les maîtres-mots de cette journée un peu partout en France, hormis dans le sud-est et sur le littoral de Nouvelle-Aquitaine, où les rayons de soleil seront nombreux.

RETOUR DE LA NEIGE DANS LES ALPES

Le dimanche, dans la majeure partie du pays, la fraîcheur se renforcera un peu plus encore. Directement concernée, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dimanche matin, de possibles gelées sont à prévoir dans le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire. Et il devrait même neiger dans certaines villes de Savoie et de Haute-Savoie (Bonneval-sur-Arc, -4 °C et Chamonix, -1°C). Presque partout ailleurs, le combo pluie-froid continuera de rythmer le week-end, sauf à Nice, Marseille et Montpellier. Le beau temps y est espéré (17 °C).

À ce temps frais touchant la majeure partie de la France, s’ajoute l’arrivée des giboulées de saison, principalement dans la moitié nord du pays à partir de vendredi. Dès le lendemain, les intempéries devraient ensuite s'étendre sur environ les trois-quarts du territoire.

L’agence météorologique prévoit une nouvelle hausse significative des températures à compter de mardi prochain et une stabilisation autour des 19 °C vendredi 29 mars.