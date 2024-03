Recyclage en Île-de-France : 74% des Franciliens trient les capsules de café en aluminium, selon une étude

À l'occasion de la Journée mondiale du recyclage organisée lundi 18 mars, un récent baromètre Ifop/Arca révèle que les Franciliens sont des bons élèves concernant le tri des capsules de café en aluminium.

Un constat encourageant, même si le recyclage doit encore être approfondi dans l'Hexagone. Une majorité des Franciliens (74%) recyclent leurs capsules de café en aluminium, affirme une étude de l'Ifop et de l'Arca (Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium) récemment parue.

Alors que la France fait partie des pays les plus consommateurs de café, avec plus de 500 tasses en moyenne par an et par habitant selon Statista, le recyclage de ces capsules reste un enjeu environnemental majeur.

Pour faire face à ce défi, l'Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium rappelle que 58 centres de tri équipés et modernisés pour recycler ces petits objets pourvus de métal étaient opérationnels en 2023, contre seulement 10 en 2015.

Les Franciliens conscients et impliqués dans le tri

Dans le détail, cette étude, publiée au lendemain de la Journée mondiale du recyclage organisée ce lundi 18 mars, précise que 94% des habitants en Île-de-France* consommateurs de café en capsules sont au courant que ces dernières sont recyclables, pour 92% des Français à l'échelle nationale.

Sur les 74% des Franciliens déclarant trier leurs capsules, 52% le font d'ailleurs de manière systématique, le plus souvent dans les bacs de tri, les fameuses poubelles jaunes. 64% des trieurs franciliens jettent leurs capsules usagées dans ces bacs, là où les autres privilégient, quand ils le peuvent, le recyclage directement en déchetterie ou dans les différents points de collecte disséminés dans la Région.

«100% des capsules recyclées en 2025» ?

Cette part tend à se développer dans le futur souligne l'Alliance. «En Île-de-France, 10 centres de tri sont équipés du Projet Métal dont l'Arca favorise le déploiement afin de trier les petits aluminiums, dont les capsules de café. Cela permet à plus de 10 millions de Franciliens de recycler leurs capsules directement depuis les poubelles jaunes», assure Léo Escourrou, gestionnaire de l'Arca, qui annonce des objectifs encourageants à court terme.

«65% des Français sont aujourd'hui concernés par ce dispositif et notre objectif est de couvrir 75% de la population en 2025», avec l'ambition de recycler 100% des capsules, a souhaité le gestionnaire.

L'Arca ajoute que d'ici l'an prochain, 21 centres de tri déjà opérationnels seront spécifiquement équipés pour accueillir les capsules en aluminium usagées, afin de les recycler, et 84 centres de tri modernisés déployés au total sur le territoire national dans deux ans.

*Le baromètre se base sur les réponses de 2.166 Français consommateurs de capsules de café en aluminium. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 5 au 18 décembre 2023.