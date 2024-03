Aya Nakamura aux JO 2024 : quels sont les autres artistes francophones les plus écoutés dans le monde ?

Alors que l’interprète de «Djadja» comptabilise 7 milliards d’écoutes sur les plates-formes de streaming, d’autres chanteurs francophones parviennent également à sortir leur épingle du jeu sur la scène internationale.

«La famille Warner Music France est fière de toi», écrivait sur LinkedIn Alain Veille, président de la société, pour prendre la défense d’Aya Nakamura. Depuis le 29 février dernier, la chanteuse est au cœur d’une polémique sur sa participation hypothétique aux Jeux olympiques.

Face à cette levée de boucliers d'une partie de l'opinion, Alain Veille a assuré, chiffres à l'appui, que l’artiste franco-malienne cumule aujourd’hui sept milliards d’écoutes dans le monde, faisant d’elle «l'artiste féminine française la plus streamée» depuis cinq ans.

Si Aya Nakamura est largement plébiscitée à l’international, d’autres chanteurs francophones plaisent tout autant à l’étranger.

Le rap, le hip hop et le R&B à l’honneur

Le 12 mars dernier, le Syndicat national de l’édition phonographique (Snep) a en effet publié son rapport annuel sur le marché français de la musique. Selon les données, le rap, le hip-hop et le R&B se sont imposés.

Par exemple, le rappeur algérien Soolking rayonne grâce à son titre «Suavemente» et ses plus de 100 millions d'écoutes à l’international ou encore, avec sa collaboration avec Gazo sur «Casanova», classée en haut des Tops singles en Europe, en Turquie et au Maroc. Les streams de Gazo proviennent d’ailleurs à 58 % de l’international.

Ninho n’est pas en reste non plus. En effet, le natif de Longjumeau s’est démarqué grâce à son rôle d’égérie pour Adidas et ses collaborations avec Lil Baby (États-Unis), Central CEE (Royaume-Uni) et Ayra Starr (Nigéria).

Angèle et Jain au top

Si le rap rayonne, la pop n'a pas à rougir de ses exploits. Avec la sortie de «Nonante Cinq» en 2021, Angèle rencontre le succès. En avril dernier, elle a séduit la presse américaine avec sa performance au festival Coachella. «Nonante Cinq» est ainsi passé rapidement disque de platine export avec plus de 100.000 exemplaires écoulés.

Tout comme la chanteuse belge, Jain est revenue sur le devant de la scène internationale avec «Makeba». Si le morceau est sorti en 2015, ce dernier est devenu le tube mondial de l’été 2023, selon l’étude du Snep.

La chanson s'est même hissée en première place du Global Shazam Chart pendant six semaines «avec un immense succès en radio et en club à travers le monde, atteignant la première place aux États-Unis (classement dance) et en Allemagne (classement club), la 2e place au Mexique, la 7e place en Italie ou la 10e place au Mexique».