Orages : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Quelque 3 départements restent en vigilance jaune pour des risques d'orages ce jeudi 21 mars, annonce Météo-France.

Le retour du printemps sera fera en compagnie du tonnerre, ce jeudi, dans le centre-est du pays. Météo-France a placé 3 départements français en vigilance jaune orages pour la journée.

Sont concernés par cette alerte : le Jura, la Savoie, et la Haute-Savoie.

© Météo-France

Dans la matinée, Météo-France prévoit un ciel chaotique du Grand Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec des ondées éparses en particulier sur la Bourgogne-Franche-Comté. Dans l'après-midi les averses auront tendance a se replier sur le relief, avec une limite pluie-neige vers 2.300 m.

«Des éclaircies reviennent sur la Lorraine et Bourgogne, le ciel reste variable du sud Alsace aux Alpes du Nord et au Massif central», indique le bulletin météo

La douceur à l’honneur

Côté température, Météo-France annonce des minimales allant de 6 à 10 degrés en général du nord au sud, jusqu'à 13 sur le Pays basque et le Roussillon

Les maximales seront de 13°C à Cherbourg, 15°C à Lille, 16°C à Ajaccio, 17°C à Brest et Nice, 18°C à Nancy et Strasbourg, 19°C à Paris, Tours, Dijon et Rennes, 20°C à Marseille et Nantes, 21°C à Clermont-Ferrand, Biarritz, Limoges et Perpignan, 22°C à Lyon, et 23°C à Toulouse et Bordeaux.