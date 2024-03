Mort de Frédéric Mitterrand : quand il évoquait sans filtre son cancer dans l'Heure des Pros

Frédéric Mitterrand, l’ancien ministre de la Culture entre 2009 et 2012 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, a succombé ce jeudi 21 mars à un cancer contre lequel il luttait depuis plus d’un an. Le 14 avril dernier, il avait évoqué sans filtre son combat contre la maladie dans l’Heure des Pros sur CNEWS.

Un long combat contre la maladie. Frédéric Mitterand, le neveu de l’ancien président de la République François Mitterrand, s’est éteint ce jeudi à l’âge de 76 ans «après une lutte de plusieurs mois contre un cancer agressif», selon sa famille.

Celui-ci a occupé le poste de ministre de la Culture entre 2009 et 2012 sous la présidence de Nicolas Sarkozy avait confié souffrir de cette maladie sur le plateau de l’Heure des Pros sur CNEWS le 14 avril dernier. Il avait concédé lutter contre cette dernière «depuis trois mois» à l’occasion de la promotion de son livre Brad consacré à l’acteur Brad Pitt.

«Je porte une casquette parce que je suis malade. Je n'ai pas envie qu'on voie que je suis malade, donc je suis un peu moins malade quand j'ai ma casquette. Ce n'est pas un signe d'impolitesse», avait alors affirmé l’ancien journaliste pour justifier sa tenue inhabituelle. Il avait même ajouté par la suite : «moi, face à ma glace, le look chimio, je n'en veux pas».

Le cancer, «c’est marche ou crève»

Au sujet de sa maladie, l’ex-réalisateur avait utilisé un discours sans filtre pour illustrer son combat du quotidien. «Tout le monde sait que c'est un combat qui est très rude. Mais il n'y a pas d'autres solutions : c'est marche ou crève. On me dit que j'ai beaucoup de courage, mais non. Si on aime la vie, on continue», avait expliqué ce dernier sur notre antenne.

Il avait même adopté un discours résolument philosophique au sujet de son cancer, indiquant que celui-ci avait «l'énorme avantage de replacer les choses en perspective». «Il y a des tas de choses que l'on ne veut plus faire, du temps qu'on ne veut plus perdre… La vie devient plus intéressante quand on pense qu'elle est menacée», avait estimé l’ancien animateur de télévision.

Un hommage rendu à Florent Pagny

Lors de cette même soirée d’avril 2024, il avait loué l’attitude du chanteur Florent Pagny, non seulement pour sa lutte contre son cancer du poumon mais aussi pour son annonce fin 2022 d’un retour sur scène.

«Je le trouve formidable ce garçon. D'abord comme artiste, c'est quelqu'un de très remarquable. Et je trouve formidable qu'il dise les choses et qu'il place son combat comme il le fait», avait conclu l’ancien ministre lors de son passage dans l’Heure des Pros.