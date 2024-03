Sidaction 2024 : le groupe Canal+ s'associe à l'événement pour soutenir la recherche

A l’occasion de la 30e édition du Sidaction, qui se déroulera les 22, 23 et 24 mars, cette année encore le groupe Canal+ s'engage au côté du Sidaction pour soutenir la lutte contre le virus responsable du sida.

Plus de quarante ans après son identification aux États-Unis, le VIH continue de faire des victimes à travers le monde. Selon les données d’Onusida publiées en 2023, près de 630.000 personnes décèdent encore du syndrome d’immunodéficience acquise chaque année dans le monde, dont plus de 24.000 rien qu’en France.

Pour sensibiliser le public face à ce virus, le Sidaction est organisé depuis 1994. Comme depuis trente ans maintenant, ces 22, 23 et 24 mars, de nombreuses actions publiques seront menées en France, dont une collecte de fonds qui finance les programmes de recherches et les associations d’aide aux malades et de prévention.

À cette occasion, le groupe Canal+ et ses chaînes se joignent à cette mobilisation nationale pour lutter contre la maladie et récolter des dons.

Sur CNEWS, Laurence Ferrari et Eliot Deval seront les représentants de la chaîne pour ce Sidaction, tandis que Canal+, C8 et CSTAR seront respectivement représentés par Hervé Mathoux et Margot Laffite, ainsi que Alessandra Martines, Myriam Manhattan et Jordan Deluxe.

Pour soutenir la recherche contre le sida et les associations d’aide aux malades et de prévention, il est possible de faire un don durant ce Sidaction sous plusieurs formes :