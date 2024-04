Sidaction : le célèbre baiser de Clémentine Célarié a 30 ans

Il y a trente ans, le 7 avril 1994, avait lieu la première édition du Sidaction. Un événement en direct du Zénith de Paris et retransmis à la télévision, au cours duquel l’actrice Clémentine Célarié avait embrassé Patrice Janiaud, un homme séropositif. Les images, uniques pour l’époque, avaient fait le tour du monde.

C’est un moment de télévision comme on en fait (presque) plus. En 1994, en pleine flambée des cas de contaminations au virus de l’immunodéficience humaine (VIH), l’actrice Clémentine Célarié embrassait Patrice Janiaud à l’occasion de la première édition du Sidaction, le 7 avril. Ce jeune homme, alors âgé de 29 ans vivait avec le VIH depuis un an. «Un baiser de solidarité, d’amour et de révolte», s’était souvenue la comédienne, dans une interview accordée au Télégramme environ 30 ans plus tard, en 2023.

«J’ai envie de faire un truc con», avait déclaré Clémentine Célarié, après avoir rappelé dans son propos liminaire que l’objectif de l’émission était de «s’unir», évoquant à ce titre «les séropositifs, les pas-séropositifs, les homosexuels, les pas homosexuels». L’actrice avait ensuite formulé son souhait «d’embrasser» l’homme qui se trouvait alors derrière elle, Patrice Janiaud donc. Joignant le geste à la parole, elle avait alors fougueusement embrassé l’homme contaminé par le virus lors d’une opération chirurgicale.

«Le Zénith était blindé (…) on entendait les mouches voler»

«Le Zénith était blindé mais au moment où sa bouche s'est approchée de la mienne, on entendait les mouches voler», avait raconté Patrice Janiaud dans une interview accordée au Parisien en 2019. Et pour cause : face à l’urgence de la situation sanitaire, nombreux étaient ceux qui pensaient qu’un baiser pouvait être à l’origine d’une éventuelle contamination.

Lors de cette première édition, l’actrice Clémentine Célarié avait embrassé fougueusement un homme séropositif présent dans le public. pic.twitter.com/UJWc71xzxL — INA.fr (@Inafr_officiel) March 26, 2021

S’il a autorisé la comédienne à lui donner un baiser avant qu’elle ne s’exécute, c’était pour éveiller les consciences face à cette maladie. «À l’époque, on était vraiment les pestiférés», avait ainsi rappelé Patrice Janiaud dans une interview accordée au média Brut en 2017. L’histoire ne s’arrête pas là : le 11 février 2018, le duo avait rejoué son baiser iconique devant les caméras des «Enfants de la télé», non sans émotion.

Trente ans après la première édition du Sidaction, le VIH et le Sida sont toujours là. Et si les traitements se sont améliorés, que les outils de prévention ont été renforcés avec, par exemple, l’autorisation de la PrEP sur le marché ou la possibilité de se faire dépister gratuitement dans les laboratoires, entre 4.200 et 5.700 nouveaux diagnostics de VIH sont posés en France chaque année, selon des chiffres relayés par Santé publique France sur l’année 2022.