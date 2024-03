Crack à Paris : «On est agressés en permanence, ils cassent des voitures pour n’importe quoi et cela dure depuis 2021», s’indignent des riverains du quartier de la Villette

«On est agressés en permanence, ils cassent des voitures pour n’importe quoi et cela dure depuis 2021», ont déclaré ce vendredi sur CNEWS des riverains du quartier de la Villette, touché par le fléau du crack.

Malgré le démantèlement en octobre dernier du camp de drogués de Forceval, le quartier de la Villette (19e arrondissement de Paris) est de nouveau touché par le fléau du crack depuis près de deux mois. Un retour à la réalité jugé «douloureux» par les riverains.

«On est empêchés de rentrer dans nos immeubles, on est agressés sur les trottoirs, dans les restaurants et sur les terrasses. C’est usant, cela fait depuis 2021 que l’on subit cela. On n’arrive pas à comprendre comment on peut laisser des populations vivre tout cela, c’est intolérable», a déclaré Martine, une habitante du quartier de la Villette, au micro de CNEWS.

Avec ce retour, les consommateurs du crack sont prêts à tout pour satisfaire leur besoin. Raison pour laquelle les commerçants ont décidé de redoubler de vigilance. «Dans la rue où je suis, ils cassent les voitures pour prendre tout et n’importe quoi (...). Quand je viens le matin, je regarde partout», a expliqué Marie, une restauratrice.

Parmi les impacts enregistrés par les restaurateurs installés Porte de la Villette, on note la chute des chiffres d’affaires.

«Notre business ne marche plus à cause des consommateurs du crack. Les gens nous fuient parce qu’ils ont peur de se faire agresser. On n’est pas à l’abri qu’il y ait une vraie agression parce que ces gens-là ont quand même des cutters et des couteaux. Ils ne viennent pas comme ça les mains vides», a indiqué, à son tour, Samir, un restaurateur.