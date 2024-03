Olivia Grégoire : «C'est facile de pleurer et critiquer le gouvernement quand on ne propose pas de pistes d'économies»

«C'est facile de pleurer et critiquer le gouvernement quand on ne propose pas de pistes d'économies», a déclaré ce vendredi sur CNEWS Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation.

«Il y a des problématiques européennes». Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, était l’invitée de CNEWS ce vendredi 22 mars. Alors que Bercy a annoncé jeudi que le déficit public sera «supérieur à 5%» du PIB, avoisinant même les 5,6%, elle a tenté de justifier ce résultat inattendue et inquiétant. «Il y a des problématiques européennes et des chocs qui ne sont pas que nationaux», a-t-elle déclaré, citant notamment les conflits internationaux «en Ukraine et au Moyen-Orient».

«Nous avons même des perspectives de croissance, trois à quatre fois supérieures à celles de nos voisins allemands», a-t-elle ajouté.

«Tellement facile de pleurer sur les plateaux»

Alors que cette annonce du déficit a fait bondir les oppositions, Olivia Grégoire a tenu à dénoncer «des postures», notamment du Rassemblement national, fustigeant des paroles vides de propositions. «Le RN a beau aller sur les plateaux mais ne propose jamais rien. C’est facile de pleurer et critiquer le gouvernement quand on ne propose pas de pistes d’économies», a-t-elle déclaré.

Une réponse aux invectives du parti présidé par Jordan Bardella, également tête de liste aux européennes, qui, selon Olivia Grégoire, ne propose «que des poncifs» et «pas l’ombre d’une proposition».