Disparition de Lina : trois suspects placés en garde à vue ce mardi matin

Trois personnes ont été placées en garde à vue et sont entendues ce mardi 26 mars, dans le cadre de la disparition de Lina, 15 ans, survenue en Alsace il y a six mois, a appris l'AFP d'une source proche de l'enquête.

Les investigations se poursuivent. Un couple a été convoqué chez les gendarmes et un homme a été interpellé à son domicile dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Lina. Tous trois ont été placés en garde à vue et sont entendues ce mardi 26 mars

D'autres témoins ont également été convoqués et sont entendus librement sur plusieurs points, dont des incohérences d'emploi du temps, selon l'AFP, confirmant les informations du Parisien.

Ce rebondissement intervient quelques jours après la conférence de presse donnée à Strasbourg par Fanny Groll, la mère de Lina, et son avocat Me Matthieu Airoldi. La mère de la disparue avait souligné le travail de la gendarmerie, regrettant toutefois un certain silence de la part des autorités.

«Je ne comprends pas que nous ne soyons pas informés des pistes qui sont refermées dans le dossier. Madame Groll ne peut plus comprendre qu'on n'a pas de temps pour elle, qu'on n'a pas de temps pour l'informer sur ce dossier. Aujourd’hui, elle a besoin de savoir», avait expliqué l'avocat.

La jeune Lina, 15 ans, est introuvable depuis le 23 septembre 2023, après avoir quitté son domicile, à Plaine (Bas-Rhin). L’adolescente n’avait plus donné signe de vie alors qu’elle devait rejoindre un ami dans une gare à quelques kilomètres de là.