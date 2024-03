Vents violents : voici les 8 départements en vigilance jaune ce mardi

Plusieurs départements du sud de la France, notamment autour du Golfe du Lion, ont été placés en vigilance jaune pour vents violents ce mardi.

De fortes vagues vont secouer le Golfe du Lion ce mardi. Météo France a placé huit départements du sud de la France et du pourtour méditerranéen en vigilance jaune pour vents violents.

Les départements concernés par cette vigilance sont la Haute-Loire, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Hérault, l’Aveyron, le Tarn et la Haute-Garonne. «Les vents d'Est à Sud-Est se renforcent en fin de nuit de lundi à mardi sur le nord du golfe du Lion. Ils génèrent des fortes vagues d'Est à Sud-Est atteignant le littoral du Languedoc en cette fin de nuit. De plus, les conditions atmosphériques sont à l'origine d'une surélévation importante du niveau de la mer», a indiqué le service météorologique.

© Météo France

Par ailleurs, le département de l’Hérault, «situé dans l'axe de la veine de vents forts», sera particulièrement touché par ce phénomène, si bien qu’il a également été placé en vigilance orange vagues-submersion. Des rafales de 100/110 km/h sur les rivages de ce département mais également du Gard.

Les Pyrénées-Orientales, l’Aude, le Gard et les Bouches-du-Rhône ont également été placés en vigilance jaune vagues-submersion. Ces départements «sont impactés dans une moindre mesure par les déferlements de ces fortes vagues d'est à sud-est, et placés en vigilance vagues-submersion de niveau jaune. D'autre part, les vents forts d'est génèrent une houle d'est à nord-est se propageant jusqu'au littoral du Roussillon, placé en vigilance vagues-submersion de niveau jaune», a expliqué Météo France.

Le service météorologique a par ailleurs appelé les habitants de l’Hérault à la prudence en raison des fortes vagues. Il est notamment conseillé de ne pas prendre la mer, de s’éloigner des côtes et des estuaires, et de se tenir informés de l’évolution de la situation.

#VigilanceOrange #VaguesSubmersion sur le littoral de l'Hérault, début d'évènement demain à 6h





Le déferlement de fortes vagues, avec des niveaux marins élevés, risquent d'engendrer des submersions et plus particulièrement sur le littoral de l'Hérault



https://t.co/Rm0el1oKFM pic.twitter.com/uAtPLUXxC7 — Météo-France (@meteofrance) March 25, 2024

Par ailleurs, sept départements sont également placés en vigilance jaune pluie-inondation, (l’Hérault, le Gard, l’Ardèche, la Lozère, les Alpes-Maritimes, la Saône-et-Loire et les Pyrénées-Atlantiques), et d'autres en vigilance jaune pour crue, notamment dans les Hauts-de-France et en Occitanie.