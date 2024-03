JO 2024 : le Jardin des Tuileries choisi pour la flamme olympique ?

La vasque olympique qui accueillera la flamme pendant les JO 2024 de Paris devrait être installée dans le Jardin des Tuileries, un endroit accessible au public en plein cœur de Paris entre le palais du Louvre et la place de La Concorde, a-t-on appris ce mercredi de source ayant connaissance des négociations.

Ce lieu tenu secret jusqu’ici. Certains avaient imaginé que la Tour Eiffel allait accueillir la flamme olympique mais c’est le Jardin des Tuileries qui aurait été choisi il y a déjà «plusieurs semaines» par le comité d'organisation (Cojo) et la mairie de Paris, a confié une source.

Baptisé «projet Ariane», le lieu finalement choisi n'était pas celui pensé initialement. Les organisateurs et la mairie de Paris avaient en effet opté au début pour l'installation de la vasque dans la cour carrée du Louvre, au centre du musée du Louvre.

«Mais l'endroit était plus compliqué pour l'accès au public. Le choix des Tuileries a donc prévalu aussi en raison de la facilité d'accès du public», a expliqué la source à L'AFP.

Plus précisément, l'aire d'installation choisie se situe au niveau du Grand bassin rond du Jardin des Tuileries, proche de l'entrée est, en face de la Pyramide du Louvre.

Un endroit non loin de la Place de la Concorde, un des sites des JO qui accueillera quatre épreuves, le BMX freestyle, le breaking, le skateboard et le basket 3x3.

Pas de confirmation officielle

Interrogé par l'AFP, le comité d'organisation a refusé d'infirmer ou de confirmer cette information L'adjoint aux sports de la Mairie de Paris, Pierre Rabadan, également interrogé, n'a pas souhaité «faire de commentaire».

«Il y a déjà eu beaucoup de rumeurs sur son emplacement», a expliqué le Cojo, ajoutant: «ce que nous pouvons dire, c'est que dans l'esprit des Jeux au cœur de la ville, nous souhaitons que la vasque soit installée au cœur de Paris, pour la symbolique et pour qu'elle soit visible de tous. C'est dans l'esprit des Jeux de Paris 2024 et de notre cérémonie d'ouverture, à la fois ouverts au plus grand nombre et ouverts sur la ville.»

La vasque sera donc installée dans le cœur de Paris, à près d'un kilomètre à vol d'oiseau de l'Hôtel de ville, entre la place Vendôme et le Musée d'Orsay.

«C'est une zone qui permet une sécurisation optimale. Il y aura des forces de l'ordre 24h sur 24 pour protéger la flamme et le public pourra la voir, notamment grâce à des passages sur le côté du Jardin qui sont surélevés», a précisé la source qui avance le Jardin des Tuileries.

Le site du Louvre sera au cœur des JO, puisqu'un dîner «de gala», orchestré par les équipes du chef Alain Ducasse, sera également organisé pour une centaine de chefs d'État et personnalités la veille de la cérémonie d'ouverture.

Une vasque temporaire pour la cérémonie d’ouverture ?

Pour l'instant, on ne sait pas si la vasque sera allumée aux Tuileries par le dernier porteur de la flamme, ou si une vasque temporaire sera allumée ailleurs au moment de la cérémonie d'ouverture et déplacée ensuite.

Lors des précédentes éditions des JO, comme à Rio en 2016 ou à Tokyo en 2021, la vasque avait été allumée dans un stade avant d'être déplacée dans les villes.

Le relais de la flamme, qui sera allumée le 16 avril à Olympie (Grèce), débutera en France à Marseille le 8 mai, après un voyage de plus de dix jours entre Athènes et la cité phocéenne sur le trois-mâts Belem.

Après un périple de près de plus de deux mois et demi, en passant par près de 400 villes de France, le relais doit s'achever le 26 juillet à Paris. Le nom du dernier relayeur reste toujours entouré de mystère à ce jour.