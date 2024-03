Tempête Nelson : vents violents, foudre... Une nouvelle perturbation va toucher la France ce mercredi soir

Ce mercredi 27 mars, une tempête, baptisée Nelson, devrait frapper l’Hexagone dans la soirée. Caractérisé par des vents violents et de la pluie, cet épisode «hivernal», comme l’appelle Météo-France, est «suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles».

Il faut rester vigilant. Alors que les nuages grisâtres continuent de couvrir le ciel français, une nouvelle perturbation météorologique doit débarquer dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 mars en France. L’épisode «hivernal», lié à l’arrivée de la tempête Nelson au large des îles britanniques, doit engendrer un fort coup de vent dans l’ouest du pays ainsi que d’intenses pluies.

Concrètement, la dépression est formée dans l’Atlantique. Il s’agit d’une dépression creuse. En météorologie, plus la perturbation est creuse, et plus le gradient de pression est important autour du cœur dépressionnaire. Par conséquent, les vents soufflent de plus en plus fort.

En s’approchant des îles britanniques, et au niveau de la mer, la pression de la tempête Nelson est de 950 à 955 hPa (hectopascals, mesure de la pression atmosphérique : NDLR).

Crédit : Ventusky

Les perturbations devraient survenir par l’ouest de la France. Ainsi, le littoral atlantique devrait être fortement touché en premier par les coups de vent. Raison pour laquelle la Vendée, la Loire-Atlantique, le Morbihan et le Finistère ont été placés en vigilance jaune pour «vagues-submersion» par Météo-France.

Des pluies orageuses attendues dans l’ouest

De plus, 23 autres départements ont été placés en vigilance jaune pour «vents violents». Selon Météo-France, les «bourrasques de vent de sud-ouest» pourraient souffler «jusqu’à 80 à 90 km/h sur le domaine côtier».

Autre que les coups de vent, la tempête Nelson devrait engendrer d’énormes quantités de pluie et des orages. De ce fait, le ciel devrait commencer à gronder dans la soirée, essentiellement à Royan, à Bordeaux, à Rochefort à La Rochelle et à La Roche-sur-Yon. Les averses orageuses devraient, ensuite, prendre la direction de la Bretagne.

Elles devraient concerner les villes de Vannes, de Lorient, de Quimper, de Pontivy. D’autres communes normandes pourraient également être concernées par ces pluies orageuses.

Et ce n’est pas tout, car l’épisode hivernal devrait se poursuivre durant la journée de jeudi 28 mars. Toujours selon l’institut national de météorologie, «dans une ambiance ventée, des averses orageuses devraient circuler sur une bonne moitié nord et apporter du grésil par endroits. Les rafales pourront atteindre 90 à 100 km/h le long de la Manche, sur les Pyrénées et la Balagne».