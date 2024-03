Chômage : quels sont les départements où il y a le plus de demandeurs d'emploi ?

Dans une interview ce mercredi, Gabriel Attal a annoncé une réforme de l’assurance chômage pour «inciter à la reprise de l’emploi». Voici les départements qui regroupent le plus de personnes sans emploi, en France.

Une augmentation quasi-nationale. Alors que le taux de chômage est en légère hausse, Gabriel Attal a indiqué ce mercredi 27 mars vouloir lancer une réforme pour «inciter à la reprise de l’emploi».

Selon les derniers chiffres de l’Insee, le taux de chômage moyen en France métropolitaine a connu une augmentation de 0,4 point entre les quatrièmes trimestres de 2022 et 2023 pour atteindre 7,3% de demandeurs d’emploi.

Six départements métropolitains atteignent même un taux de chômage de plus de 10%. Le plus mauvais élève étant les Pyrénées-Orientales, qui culminent à 12,4% (+0,1 point sur un an). L’Aisne se situe plus loin avec 10,7% de demandeurs d’emploi (+0,5 point), suivi par la Seine-Saint-Denis (10,6% - +0,6 point), par l’Aude (10,5% - +0,6 point), l’Hérault (10,4% -+0,5 point) et le Gard (10,2% - +0,4 point).

Sur les 96 départements de France métropolitaine, 36 ont un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, hors Outre-mer. De plus, aucun ne connaît une diminution de son taux et seuls quelques rares restent stables.

Le cas des départements d’Outre-mer

Quatre des cinq départements d’outre-mer sont comptabilisés dans les chiffres de l’Insee. Il s’agit de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion. Ainsi, le département de Mayotte n’est pas pris en compte dans le calcul du taux de chômage national.

C’est pour le moment la Guadeloupe qui enregistre le plus fort taux de chômage en France avec 19,4% de demandeurs d’emploi au quatrième trimestre de 2023.

Suivent la Réunion, avec un taux de chômage de 18,7% soit une hausse de 1,6 point sur un an et la Guyane avec 16,5%. C’est ce département qui enregistre la plus grande augmentation de son taux de chômage sur un an puisque ce dernier a bondi de 5,6 points. Enfin la Martinique comptabilise 10,3% de demandeur d’emploi (+ 0,1 point).

Avec l’entrée des départements d’Outre-mer (hors Mayotte) dans l’équation, le taux de chômage moyen au niveau nation atteint 7,5%. Malgré cela, 31 des 100 départements restent au-dessus de ce pourcentage.