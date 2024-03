Sondage : plus d'1 Français sur 2 favorable à la réduction des indemnités chômage

Selon un sondage mené par l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce dimanche 31 mars, un peu plus d’un Français sur deux (54%) se montre favorable à la réduction des indemnités chômage.

Un sondage établi par l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD met en avant que 54% des Français se disent en faveur d’une réduction des indemnités chômage.

Les sondés favorables à cette idée avaient la possibilité de préciser leur pensée en choisissant entre une réduction de la durée des indemnités (hypothèse qui a la préférence du Premier ministre Gabriel Attal), une baisse du montant de ces dernières, ou bien encore opter pour les deux options.

On apprend donc que 25% des Français se sont prononcés pour une réduction de la durée d'indemnisation du chômage, 5% pour une baisse de son montant et 24% en faveur des deux.

Si hommes (55% de oui) et femmes (54% de oui) sont sensiblement en accord sur la question posée, des disparités apparaissent entre les différentes catégories d'âge. Ainsi, ce sont les 35-49 ans, qui incarnent la plus grande part des actifs dans la société, qui sont majoritairement opposés à cette réduction de l'allocation chômage (54%).

Au contraire, les plus de 65 ans se positionnent à 66% en faveur de cette baisse. Dans le détail, 30% des plus de 65 ans se montrent favorables à la réduction de la durée, 3% à celle du montant des indemnités et 33% pour ces deux options.

Côté catégories socioprofessionnelles, CSP+ (56%), CPS- (53%) et inactifs (54%) sont majoritairement en accord avec l'idée d'une baisse des allocations liées à la perte d'un emploi.

Les Républicains pour une réforme de l’assurance-chômage

Politiquement, les sondés se revendiquant des parties de la gauche parlementaire demeurent défavorables à cette idée.

Ainsi, les proches du Parti socialiste sont 63% à s’y opposer farouchement, c'est 10 points de plus que ceux d’Europe Écologie-Les Verts (53%) et 9 points de plus que pour la France insoumise (54%).

A droite de l’échiquier politique, les électeurs LR font preuve d'enthousiasme devant cette hypothèse. Ils sont 86% à y être favorables (51% des Républicains veulent à la fois une réduction du montant ainsi que de la durée d’indemnisation).

Les proches du parti de Marine Le Pen (RN), sont, quant à eux, 63% à répondre oui à la question.

Gabriel Attal a annoncé mercredi 27 mars, lors d’une allocution télévisée, qu’il souhaitait cette année une réforme de l’assurance-chômage pour «inciter davantage à la reprise de l'emploi».

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré, le 28 et 29 mars, auprès d’un échantillon représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.