Bordeaux : un lycéen en garde à vue après des menaces de mort et d'attentat

Un élève du lycée Trégey de Bordeaux (Gironde) a été placé en garde à vue ce vendredi suite à des menaces de mort et d'attentat.

Le lycéen est passé aux aveux. Selon une source policière à CNEWS, un élève du lycée de Trégey, à Bordeaux (Gironde), a été placé en garde à vue vendredi 29 mars après avoir proféré des menaces de mort envers des membres du personnel de son établissement scolaire, et des menaces d'attentat contre son lycée.

«Suite aux menaces et messages d'alerte à la bombe signés "Al Qaïda", "Daesh", "Hamas", "Guerrier de Daesh", "Tueur au sang froid", ou encore "Serviteur du grand groupe Daesh" et adressés par courriels depuis deux jours au lycée Trégey, le parquet de Bordeaux a saisi les services de la Division de la criminalité organisée et spécialisée du service interdépartemental de police judiciaire», a expliqué au quotidien Sud Ouest Frédérique Porterie, la procureure de la République de Bordeaux.

Interpellé au domicile de ses parents, à Bordeaux, le lycéen a été placé en garde à vue des chefs de «menaces de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public», «injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion» et «apologie publique d'un acte de terrorisme», a précisé la procureure.

Lors de son audition, l'adolescent a reconnu les faits et a admis que «c'était une bêtise», contestant toute «volonté de faire du mal», d'après la source policière à CNEWS.

La même source a indiqué qu'il s'agissait d'un jeune lycéen «un peu paumé», qui a agi «inconsciemment», et «sans volonté de nuire».

L'établissement a été visité par la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, vendredi 29 mars, pour apporter son soutien au personnel du corps enseignant.