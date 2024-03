Impôts 2024 : quelles sont ces cases méconnues qui permettent de faire des économies ?

L’ouverture de la déclaration de revenus en ligne, c’est à partir du jeudi 11 avril 2024. Dès cette date, les contribuables pourront renseigner leurs revenus perçus en 2023 pour calculer leur impôt 2024. Et il existe quelques cases à cocher, pour espérer obtenir des avantages.

C’est une date à noter dans les agendas des contribuables. Dès le 11 avril 2024, il sera possible d’effectuer sa déclaration en ligne sur le site impots.gouv.fr. Comme chaque année, la déclaration sera préremplie et il n’y aura plus qu’à la vérifier ou la corriger. Bonne nouvelle : il existe des solutions pour réduire sa note fiscale en cochant les bonnes cases sur sa déclaration.

Parents d’enfants mineurs

En tant que parent(s) d’enfant(s) mineur(s), il est possible de cocher la case F pour indiquer que ses enfants sont en garde exclusive. Les deux premiers enfants permettent d’obtenir une demi-part additionnelle, et une part complète à partir du troisième enfant. Pour des enfants en garde alternée, il faut cocher la case H.

Parents d’enfants majeurs

Même si dans la plupart des cas, les personnes majeures sont imposables, certaines exceptions sont possibles. Dans deux situations, un parent peut garder un enfant majeur dans son foyer fiscal : s’il avait moins de 21 ans au 1er janvier de l’année n-1, c’est-à-dire au 1er janvier de l’année 2023 pour la déclaration 2024. Ou s’il avait moins de 25 ans et était étudiant au 1er janvier de l’année n-1.

Dans ces cas, il faudra cocher la case J ou la case N, dans la rubrique «Rattachement d’enfants majeurs ou mariés». Les parents pourront alors bénéficier d’un abattement sur le revenu par personne rattachée.

Personnes vivant sans enfants

Pour les personnes seules vivant sans enfants, mais ayant élevé un enfant pendant au moins cinq ans, il est possible de cocher la case L. Cette dernière permet de conserver une demi-part fiscale à vie même si l’enfant ne vit plus sous le même toit du contribuable. Ce dernier doit vivre seul, sans aucune personne à charge et doit avoir élevé un enfant durant au moins cinq années en continu ou discontinu.

Parents isolés

Les parents dits «isolés», c’est-à-dire célibataires, séparés ou divorcés, peuvent cocher la case T. Pour les gardes à temps plein, le statut de parent isolé permet de bénéficier d’une majoration d’une part pour le premier enfant à charge et d’une part et demi pour la première personne à charge invalide recueillie sous le toit du parent.

Veuve de guerre

Si le contribuable perçoit une pension de veuve de guerre, il faudra cocher la case G. Cette dernière permet une augmentation du nombre de parts. Si le bénéficiaire a la charge exclusive d’un enfant mineur ou majeur handicapé, cette case est également à cocher et donne droit à une demi-part supplémentaire.

Enfants à charge

Dans le cas où le contribuable aurait un enfant à charge, il est possible de cocher les cases 7EA à 7EG, afin de bénéficier d’une réduction d’impôt pour les frais de scolarité. Le montant de la réduction varie selon le niveau d’étude de l’enfant : 61 euros pour un enfant scolarisé au collège, 153 euros au lycée, et 183 euros pour un étudiant.

La date limite pour effectuer la déclaration de revenus diffère selon les départements : jeudi 23 mai pour les départements 1 à 19, jeudi 30 mai pour les départements 2A à 54, et le jeudi 6 juin pour les départements 55 à 95 et les départements d'outre-mer.