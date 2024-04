Impôts 2024 : quelles sont les nouveautés pour cette année ?

La campagne 2024 de déclaration des revenus s'ouvre ce jeudi 11 avril. Plusieurs nouvelles règles sont à prendre en compte cette année.

Le moment est venu pour les contribuables : la campagne de déclaration des revenus s'ouvre ce jeudi 11 avril. Plusieurs nouveautés sont à prendre en compte cette année, parmi lesquelles l'augmentation des barèmes de l'impôt sur le revenu.

Ces derniers suivent l'inflation et augmentent d'environ d'environ 4,8% cette année, contre 5,4% l'an dernier. Mécaniquement, le seuil de la première tranche évolue à la hausse, de 10.777 à 11.294 euros, et la part des revenus imposée à 0% est donc plus importante. Ce dispositif vise à compenser les effets de l'inflation.

Dans la limite de 1.000 euros de versements, les dons faits aux associations en 2023 ouvrent le droit à une réduction d'impôt de 75%, comme en 2022. Au-delà de 1.000 euros, la réduction d'impôts s'élève à 66% du montant de la donation. Cette année, ce bonus de 66% sera notamment accordé aux contribuables ayant donner à des associations féministes militant en faveur de l'égalité femmes-hommes.

Pour cette édition 2024, les dons à la fondation du patrimoine donnent également droit à un bonus de 75%, dans la limite de 1.000 euros, contre 66% auparavant. Il faut toutefois que cette gratification ait eu lieu entre le 15 septembre et le 31 décembre 2023 et qu'elle ait été allouée à la restauration d'édifices religieux en péril, précise l'UFC-Que choisir.

Autre nouveauté à partir de cette année : si le fisc prélève plus qu'il ne devrait, il versera des intérêts en plus du remboursement. Jusqu'ici les intérêts moratoires n'étaient perçus que lorsque le contribuable avait engagé une procédure de contentieux.

Une nouveauté pour les meublés touristiques

La sanction restera en revanche la même pour les Français qui n'auront pas déclaré leurs revenus à temps. Ils devront payer une pénalité en plus de la somme due. A noter que la campagne de déclaration en ligne se terminera le 23 mai, 30 mai ou 6 juin selon les départements, et le 21 mai pour les déclarations papier.

Enfin, la loi de finances 2024 a introduit une nouvelle règle pour les propriétaires de meublés touristiques. Ils sont soumis à un seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour que les revenus liés à la location soient intégrés aux Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et tombent sous le régime de la micro-entreprise.

Ce seuil hors taxes à respecter s'élève désormais à 15.000 euros, contre 77.700 auparavant. Le taux d'abattement a été abaissé lui aussi, de 50 à 30%. D'après le site du service public, l'ancienne règle est toutefois encore applicable aux revenus de 2023 en la matière, afin de «limiter les conséquences de l’application rétroactive de ces nouvelles dispositions à des opérations déjà réalisées».