JO 2024 : voici les zones de célébration en Île-de-France

À 120 jours de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, plusieurs lieux de célébration ont été sélectionnés pour accueillir les spectateurs durant l'événement, dans toute l'Ile-de-France.

Voici où suivre et fêter les Jeux. À l'occasion des Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et Paralympiques (28 août-8 septembre) de Paris 2024, des millions de Franciliens vont pouvoir vibrer au rythme des épreuves. Répertoriées sur l'application mobile Labaz d'ici à quelques mois, découvrez dès maintenant les zones de célébration en Ile-de-France.

paris

Dans la capitale, la Grande halle de la Villette (19e arrondissement) sera l'épicentre de la fête olympique en accueillant le Club France. La fanzone sera ouverte tous les jours de 10h à 23h, et des animations seront proposées à tous les curieux qui s'y rendront.

Les athlètes olympiques et paralympiques défileront pour rencontrer le public, et des services de restauration, ainsi qu'une grande terrasse seront accessibles pour les visiteurs. Des animations musicales et des DJ sets avec les artistes «les plus en vue du moment» seront également proposées, promet Paris 2024. On ignore encore qui. L'accès au public durant la période olympique sera payant, à l'inverse de celui aux autres zones de célébration, mais gratuit lors des Jeux paralympiques.

L'autre fan zone d'ampleur située au cœur de la capitale sera installée au Trocadéro (16e). Baptisé Parc des Champions, cet espace accessible à tous gratuitement, sera doté d'écrans géants où seront diffusées les finales du jour. Les athlètes décorés viendront présenter leurs médailles au public.

seine-et-marne

En Seine-et-Marne, plusieurs zones de célébration ont d'ores-et-déjà été sélectionnées. À Chelles, le stade Pierre Dupont a été labélisé club 2024, et accueillera au maximum 4.000 personnes dans sa fan zone, qui pourront assister aux retransmissions de plusieurs disciplines.

À Torcy, les épreuves de canoë-kayak et d’aviron, qui se disputeront à deux pas sur la base nautique de Vaires-sur-Marne, seront retransmises sur écran géant pour les 1.000 spectateurs.

yvelines

Les Yvelinois qui souhaitent vivre les Jeux olympiques et paralympiques de l'intérieur feront le chemin vers l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui dispose d'une capacité maximale fixée à 4.000 personnes. Au programme, les retransmissions des épreuves olympiques seront assurées du 27 juillet au 11 août, avec des services de restauration et plusieurs activités dont des soirées concert, des initiations au yoga.

Une pumptrack (piste bosselée) sera installée, en clin d'œil aux épreuves de BMX prévues à proximité où les badauds testeront ce sport extrême, devenu sport olympique dès 2008 lors des Jeux de Pékin, pour la partie course.

essonne

Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 seront bien évidemment célébrés dans l'Essonne. Dans le département, deux zones de célébration accueilleront les visiteurs l'été prochain.

La première est située à Bondoufle, au stade Robert Bobin, situé à une quinzaine de minutes d'Orly. Plus de 4.000 amateurs de sport se donneront rendez-vous dans ce stade multisports équipé pour diffuser les épreuves sur écran géant.

Bien plus au sud du département, l'île de loisirs d'Étampes a aussi été désignée zone de célébration - club 2024. La jauge de spectateurs variera entre 500 à 2.000 places, compte tenu des différents événements.

hauts-de-seine

Terre de Jeux avec sur son sol l'organisation des épreuves de hockey sur gazon à Colombes ou encore la natation à l'Arena de Nanterre, les Hauts-de-Seine célèbreront les troisièmes JO organisés en France depuis 1900.

Le marathon traversera également plusieurs villes du département, telles que Sèvres, Meudon, Chaville, Ville d'Avray, Meudon et Boulogne-Billancourt, les 10 et 11 août, permettant aux badauds d'encourager les sportifs.

Concernant les zones de célébration, le stade Gabriel Péri de Nanterre recevra au maximum 5.000 personnes pour participer à des activités sportives et suivre les Jeux en direct.

À Sceaux, 2.000 visiteurs pourront se rassembler au Jardin de la Ménagerie.

seine-saint-denis

Dans le département de la Seine-Saint-Denis, bien pourvu en centres de préparation aux Jeux et en sites de compétition avec entre autres le Stade de France (Saint-Denis), l'Arena de Villepinte et le site d'escalade du Bourget, deux fan zones seront opérationnelles l'été prochain.

À deux pas du village olympique, le site Projet Africa Station, un espace 100% africain verra le jour à l'Ile-Saint-Denis. 3.000 à 5.000 personnes durant les soirées exceptionnelles profiteront des services de restauration de spécialités africaines mais aussi d’initiations à l’athlétisme et au basketball, en plus de la retransmission des épreuves sur écran géant.

À la Courneuve, le parc Georges Valbon accueillera 5.000 à 9.000 personnes pour suivre les JOP 2024 en communauté.

val-de-marne

Dans le 94, le château de Vincennes ouvrira ses portes en juillet prochain aux amateurs de sport, désireux de profiter au maximum des Jeux. 3.000 personnes au maximum pourront s'y rendre les jours d'épreuves, pour suivre les différents sports dans un cadre atypique.

À Créteil, la maison du handball et le stade Dominique Duvauchelle ont également été désignés comme zones de célébration.

val-d'oise

Dernier département francilien, le Val-d'Oise mettra également à disposition des lieux permettant aux amateurs de suivre les exploits olympiques et paralympiques.

À Argenteuil, 5.000 personnes se donneront rendez-vous au parc communal des berges, et un peu moins de 1.000 iront faire la fête au complexe sportif Pierre de Coubertin à Garges-lès-Gonesse.