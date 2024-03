Rappel de produits : attention, ces yaourts ne doivent surtout pas être consommés

Plusieurs lots de yaourts de la marque Yoplait font l’objet d’un rappel partout en France. Rappel Conso, le site officiel des alertes de produits classés dangereux, conseille de les «détruire».

Gare aux yaourts qui se trouvent dans votre réfrigérateur. Ce jeudi 28 mars 2024, le site gouvernemental Rappel Conso a rappelé 20 lots de yaourts de la marque Yoplait. En cause, une remontée des consommateurs sur «un défaut organoleptique (goût piquant) et une déformation de l’emballage (opercule gonflé) dû à une flore d'altération», prévient le site des alertes de produits dangereux.

Quels sont les lots concernés ?

Tous les yaourts concernés ont été commercialisés entre le 22 février et le 28 mars, dans de nombreuses enseignes de grande distribution, telles que Carrefour, Intermarché, Lidl, Leclerc, Auchan, Intermarché, Métro et Système U. Les rappels concernent les yaourts Panier de Yoplait, Panier de Yoplait 0% et Yoplait Tentation Pâtissière 0%.

Dans le détail, les yaourts Panier de Yoplait faisant l’objet du rappel sont ceux à la mangue/ ananas, pêche/ poire, cerise, fruits exotiques, fruits rouges, fruits jaunes. Les 11 lots concernés sont composés de pots de 125 g, vendus par 4, 6, 8 ou 16. Les numéros d’identifications des lots sont : B06 051, dont le code d’identification international GTIN est le 3329770086111 ; B06 061, avec le code 3329770086135 ; B06 061, avec le code 3329770086142 ; B06 065, avec le code 3329770086142 ; B06 060, avec le code 3329770086173 ; B06 061, avec le code 3329770086203 ; B06 064, avec le code 3329770086203 ; B06 061, avec le code 3329770086210 ; B06 064, avec le code 3329770086210 ; B06 060, avec le code 3329770086227 ; B06 060, avec le code 3329770086258.

Les yaourts Panier de Yoplait 0% rappelés sont ceux aux fruits rouges, fruits jaunes, et panachés. Les 9 lots concernés sont vendus dans des pots de 125 g, proposés par 6, 8 ou 16. Les numéros d’identification des lots sont : B06 058, avec le code 3329770086289 ; B06 059 avec le code 3329770086296 ; B06 066, avec le code 3329770086296 ; B06 059 avec le code 3329770086319 ; B06 066, avec le code 3329770086319 ; B06 058 avec le code 3329770086326 ; B06 066, avec le code 3329770086326 ; B06 059 avec le code 3329770086333 ; B06 066 avec le code 3329770086333.

Enfin, l’unique lot de Tentation Pâtissière 0% rappelé est vendu en 4 pots de 125 g. Le lot est le B06 060, dont le code d’identification international GTIN est le 3329770055155.

Aucun risque sanitaire

Rappel Conso ajoute que si des consommateurs ont acheté ces yaourts, il est conseillé de «ne plus les consommer», ou de les «détruire». Bien que cette «flore d'altération» ne présente pas de risque sanitaire, elle «détériore la qualité du produit et de l’emballage».

En cas de consommation des produits, pas de panique : les seuls risques encourus par le consommateur sont des «modifications organoleptiques», c’est-à-dire, une altération de la qualité olfactive, gustative ou encore de la consistance.

Rappel Conso précise que les clients ayant acheté les lots concernés peuvent se rendre en magasin, afin d’obtenir un dédommagement sous forme de bon de réduction. La procédure de rappel prend fin le jeudi 11 avril 2024. Un numéro de téléphone est également à disposition : 08 00 02 21 21.